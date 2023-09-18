В Латвии растет заболеваемость Covid-19

SPKC напоминает людям о необходимости избегать контактов с другими людьми и не посещать общественные места даже при малейших симптомах респираторного заболевания, таких как боль в горле, легкий кашель, повышенная температура тела. Важно также соблюдать гигиену рук, т.е. регулярно мыть и/или дезинфицировать руки, избегать прикосновений к лицу грязными руками и несколько раз в день проветривать помещения, широко открывая окна, чтобы обеспечить максимальную циркуляцию свежего воздуха.

SPKC также информирует, что мониторинг гриппа возобновится с первой недели октября, в свою очередь призывы к жителям вакцинироваться - в середине или в конце ноября.

Напомним, распространение Covdi-19 в Латвии растет с конца августа, это можно объяснить как возобновлением учебы в школах, так и возвращением людей в города после летних отпусков.

Ранее эпидемиологи и представитель SPKC Юрий Перевощиков указал, что в росте заболеваемости нет ничего необычного, так как вирус продолжал циркулировать все это время. Более того, с наступлением осени у вируса благоприятные условия.

"Люди возвращаются с отпусков, больше контактируют друг с другом. Кроме того, сейчас сентябрь, начало учебного года, когда дети создают свои коллективы. Осенью мы больше времени проводим в помещениях, станет холодно, и мы меньше будем проветривать помещения. Каждый год мы также имеем первый рост заболеваемости респираторно-синцитиальным вирусом и другими вирусами, не только Covid-19", - сказал Перевощиков.