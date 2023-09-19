Начинает работу новый состав Кабинета министров

На первое рабочее заседание сегодня соберется Кабинет министров в новом составе.
Большинством Сейма в пятницу было утверждено новое правительство, возглавляемое премьер-министром Эвикой Силиней ("Новое Единство"), которое в пятницу собралось и на первое торжественное заседание, но тогда никаких рабочих вопросов не рассматривало.
Сегодня состоится первое рабочее заседание вновь избранного Кабинета министров. На нем планируется принять решение о внесении изменений в ряд правил Кабинета министров, в том числе о порядке усыновления и долгосрочных обязательствах Министерства сообщения по реализации проекта новых электропоездов. Кроме того, предполагается взять под государственный контроль несколько объектов собственности и ознакомиться с рядом докладов.
В закрытой части заседания министры обсудят позицию Латвии в процессе ходатайства преюдициального постановления в деле Суда Европейского союза, а также национальную позицию Латвии в связи с инициативой председательства Испании об открытой стратегической автономии Евросоюза.
Кроме того, в закрытой части будет обсуждаться выделение финансирования государственному акционерному обществу Elektroniskie sakari на организацию конференции 5G Techritory в 2023 году и будет заслушана оценка показателей о правилах выдачи гарантий краткосрочного экспортного кредита коммерсантам и соответствующим сельскохозяйственным кооперативным обществам.
Как сообщалось, в новом правительстве сохранили свои посты уже работавшие в предыдущем кабинете министров представители "Нового Единства" министр финансов Арвил Ашераденс, министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере и министр образования и науки Анда Чакша.
На посту министра иностранных дел официально утвержден прежний и. о. министра и глава предыдущего правительства Кришьянис Кариньш ("Новое Единство"). На пост министра внутренних дел после многолетнего перерыва вернулся депутат Сейма Рихард Козловскис ("Новое Единство").
Министром охраны окружающей среды и регионального развития по решению Сейма стала бывший председатель Кулдигской краевой думы, депутат Сейма Инга Берзиня ("Новое Единство"). Должность министра здравоохранения доверена врачу, депутату Сейма Хосаму Абу Мери ("Новое Единство").
От Союза зеленых и крестьян на пост министра экономики утвержден председатель парламентской фракции этой политической силы Виктор Валайнис, на посту министра земледелия - депутат Сейма Арманд Краузе, на посту министра благосостояния - бывший министр благосостояния, депутат Сейма Улдис Аугулис, а на посту министра климата и энергетики - парламентарий Каспар Мелнис.
От "Прогрессивных" министром культуры утверждена директор Рижского музея кино Латвийской академии культуры, депутат Рижской думы Агнесе Логина, министром обороны будет председатель парламентской комиссии по европейским делам Андрис Спрудс, а министром сообщения - руководитель парламентской фракции "Прогрессивных" Каспар Бришкенс.
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