Начинает работу новый состав Кабинета министров

Большинством Сейма в пятницу было утверждено новое правительство, возглавляемое премьер-министром Эвикой Силиней ("Новое Единство"), которое в пятницу собралось и на первое торжественное заседание, но тогда никаких рабочих вопросов не рассматривало.

Сегодня состоится первое рабочее заседание вновь избранного Кабинета министров. На нем планируется принять решение о внесении изменений в ряд правил Кабинета министров, в том числе о порядке усыновления и долгосрочных обязательствах Министерства сообщения по реализации проекта новых электропоездов. Кроме того, предполагается взять под государственный контроль несколько объектов собственности и ознакомиться с рядом докладов.

В закрытой части заседания министры обсудят позицию Латвии в процессе ходатайства преюдициального постановления в деле Суда Европейского союза, а также национальную позицию Латвии в связи с инициативой председательства Испании об открытой стратегической автономии Евросоюза.