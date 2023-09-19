Подробности происшествия с трамваем в Риге: нога пенсионерки попала под колеса

В субботу в Риге пенсионерка переходила дорогу и попала под трамвай, получив травмы, сообщает передача Degpunktā.
Утром пенсионерка пыталась перебраться через трамвайные рельсы в неразрешенном месте. Женщина выбрала не самый удачный момент и попала под многотонное транспортное средство. Крики пенсионерки сразу же услышали пассажиры общественного транспорта, водитель поспешно остановил трамвай.
"В это время толпа стоит и смотрит, у пожилой бабули ступня буквально в фарш. Громко просил у окружающих жгут, казалось, что они ничего не понимают, стояли, как толпа зомби", - рассказал очевидец происшествия.
Медики прибыли примерно через десять минут и увезли женщину в больницу. Полученные травмы жизни пенсионерки не угрожают, однако пострадавшая конечность может так и не возобновить возможность функционировать полноценно, сообщает Degpunktā.
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