На месте работает полиция: в Нарве сносят очередной советский памятник

Решение рабочей группы

В ноябре прошлого года рабочая группа при Госканцелярии пришла к решению в вопросе памятника красным стрелкам Вильяндиского коммунистического полка: "Речь идет как об идеологическом советском памятнике, направленном непосредственно против Эстонской Республики, так и о художественном мемориале, созданном в идеологических целях. По данным Нарвского музея, памятник был установлен в 1964 году по проекту Вальве Пормейстера. Хотя на памятнике указано, что здесь похоронены красные стрелки, это не соответствует действительности. Действительно 83 красных стрелка, погибшие в ноябре 1918 года в бою под Йоаору, были похоронены в Темном саду сразу после боя, но в 1919 году их тела были перезахоронены на кладбище Сийверсти. В данном случае мы имеем дело с советским монументом, и он должен быть демонтирован".