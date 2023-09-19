На месте работает полиция: в Нарве сносят очередной советский памятник

Cегодня утром в Нарве начался снос памятника красным стрелкам Вильяндиского коммунистического полка, пишет Rus.Postimees.
Памятник расположен в Темном саду. Надпись на нем гласит: "Здесь захоронен прах бойцов Вильяндиского коммунистического полка и воинов других частей Красной армии, павших в боях за освобождение города Нарвы в ноябре 1918 г.".
"На месте горожан нет, людей не пускают, все на 500 метров огорожено полицией", - сообщает с места корреспондент Rus.Postimees Диана Харламова. По ее словам, людей нет и за ограждениями, потому что все на работе, но вокруг очень много полицейских машин.
По словам пресс-секретаря полиции Пирьо Нейссаар, на месте работают только полицейские Идаской префектуры.
Считается, что в Темном саду похоронены 83 красных стрелка, но, по данным рабочей группы при Госканцелярии, это фикция и могилы там нет. Памятник был установлен на этом месте в 1965 году и открыт 14 июля того же года.
Одновременно с демонтажем монумента будут произведены раскопки, чтобы окончательно установить наличие или отсутствие в земле человеческих останков. Предполагается, что демонтаж и раскопки в Темном саду продлятся до вечера 19 сентября. Подъезды к зоне работ оцеплены полицией, пишет "Северное побережье".
Решение рабочей группы
В ноябре прошлого года рабочая группа при Госканцелярии пришла к решению в вопросе памятника красным стрелкам Вильяндиского коммунистического полка: "Речь идет как об идеологическом советском памятнике, направленном непосредственно против Эстонской Республики, так и о художественном мемориале, созданном в идеологических целях. По данным Нарвского музея, памятник был установлен в 1964 году по проекту Вальве Пормейстера. Хотя на памятнике указано, что здесь похоронены красные стрелки, это не соответствует действительности. Действительно 83 красных стрелка, погибшие в ноябре 1918 года в бою под Йоаору, были похоронены в Темном саду сразу после боя, но в 1919 году их тела были перезахоронены на кладбище Сийверсти. В данном случае мы имеем дело с советским монументом, и он должен быть демонтирован".
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