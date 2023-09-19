Уникальная операция в Детской больнице: после 12 лет мучений у Резии больше нет эпилептических припадков

Такая операция невозможна без участия пациента, но не каждый взрослый человек готов сотрудничать, пока кто-то режет его мозг. С детьми договориться еще сложнее. Все должно быть тщательно подготовлено, поэтому необходимы обследования с имплантацией электродов. Однако в Латвии они пока не оплачиваются из государственного бюджета, хотя в год требуются примерно 10-12 пациентам. С тех пор как мы освоили этот метод, мы помогли только двум детям, Фонд Детской больницы ищет средства еще для нескольких пациентов. Мы могли бы помочь не только детям, но и взрослым, поскольку мы единственные в Латвии проводим подобные обследования и операции в области эпилепсии и медицины сна на мировом уровне. В конце этого года Центр эпилепсии и медицины сна получит новые помещения, и мы сможем расширить свою деятельность".