В детской больнице после проведенной в прошлом году первой имплантации электродов в мозг, необходимой для нового вида обследования, и почти годичного периода подготовки прошла уникальная операция, сообщили TVNET в больнице.
Уникальная операция в Детской больнице: после 12 лет мучений у Резии больше нет эпилептических припадков
Во время операции Резия была разбужена и принимала участие в удалении "виновной" части мозга. Операция прошла успешно благодаря отличной работе команды Клиники детской неврологии и нейрохирургии Детской больницы и Центра эпилепсии и медицины сна, а также мужеству самой пациентки. У Резии, которая страдала от нескольких эпилептических припадков ежемесячно в течение 12 лет, с июня не было рецидивов.
Эпилептические припадки у Резии начались в пять лет, сейчас ей 17 и она счастлива, что до совершеннолетия ей удалось дождаться момента, когда возможности лечения в Центре эпилепсии и медицины сна Детской больницы обеспечены на уровне лучших клиник мира.
"У Резии была трудноизлечимая форма эпилепсии, медикаменты не помогали, припадки продолжались. Более того, в течение многих лет все доступные обследования показывали, что причину эпилепсии пациентки установить не удается, но по типу и течению припадков было ясно, что они вызваны трудновидимым поражением головного мозга. В ходе одного из многочисленных магнитно-резонансных исследований глубоких структур головного мозга наконец удалось увидеть, где может быть источник эпилепсии.
Чтобы убедиться, что мы действительно нашли поврежденный участок мозга, и принять решение о возможном лечении, весной прошлого года мы имплантировали в мозг пациентки 12 электродов для специального обследования - Резия стала первой в Латвии, кому была проведена такая имплантация электродов, которая в мире проводится редко, только в нескольких клиниках. Результаты обследования подтвердили наши подозрения", - объяснил Юргис Страутманис, детский невролог, заведующий Центром эпилепсии и медицины сна Детской больницы.
Мозг - очень сложный орган, иногда небольшие врожденные отклонения в развитии вызывают тяжелые и трудно поддающиеся лечению эпилептические припадки. В этих случаях лекарства часто оказываются неэффективными, как это было в случае с Резией, но может помочь операция. "Чтобы операция прошла успешно, нам нужно точно знать, какой участок мозга удалять. У Резии повреждение располагалось между частями мозга, которые контролируют движение и чувствительность правой руки. Это рискованное место, поэтому поначалу казалось маловероятным, что мы сможем помочь. Однако в научной литературе мы нашли данные о том, что даже в такой ситуации выполнить операцию относительно безопасно возможно, но существует риск возникновения нарушений движения и чувств. Мы поговорили с Резией и ее родителями, затем начали планировать хирургическое лечение", - продолжает Юргис Страутманис.
Операция
"Объединив изображения, полученные при магнитном резонансе, с данными, предоставленными 12 электродами, имплантированными в мозг в 2022 году, мы точно определили место проведения операции. Семья некоторое время думала, стоит ли соглашаться на операцию, тем временем мы начали переговоры с анестезиологом Детской больницы Алексеем Михеевым, который почти год исследовал и планировал свою часть работы.
Эта операция, которую мы провели в июне 2023 года, была уникальна тем, что, чтобы не повлиять на чувствительность руки, мы начали процесс под полной анестезией, но когда добрались до зоны чувствительности, доза анестезии была уменьшена и девочка проснулась. Она была к этому готова и с честью выдержала испытание.
Мы можем проверить, не воздействуем ли мы, вырезая часть мозга, электрическим импульсом на рефлекс движения, но ощущение субъективно, мы не можем его измерить.
Конечно, перед тем как девочка проснулась, нервы, связанные с болью, были заблокированы, Резия не чувствовала боли. Однако проснуться с завинченной шурупами головой и начать участвовать в операции - это героизм.
Продолжая оперировать мозг, мы спрашивали девочку, что она чувствует. В какой-то момент она действительно почувствовала покалывание в правом боку, и нам пришлось остановиться", - рассказывает Базель Якуб Вахбе, нейрохирург, главный врач Клиники детской неврологии и нейрохирургии Детской больницы.
"Во время операции также была проведена электроэнцефалограмма, чтобы определить, все ли поврежденные ткани удалены. Нам удалось сделать это, не затронув места, определяющие жизнедеятельность организма.
Подобные операции проводились экспериментально уже в начале и середине XX века, но их цели и ход вряд ли сопоставимы с современным подходом. Сейчас операции в состоянии бодрствования проводятся тогда, когда нет другой возможности помочь уменьшить количество и тяжесть приступов, а поврежденный участок мозга прилегает к сенсорным или речевым центрам.
Такая операция невозможна без участия пациента, но не каждый взрослый человек готов сотрудничать, пока кто-то режет его мозг. С детьми договориться еще сложнее. Все должно быть тщательно подготовлено, поэтому необходимы обследования с имплантацией электродов. Однако в Латвии они пока не оплачиваются из государственного бюджета, хотя в год требуются примерно 10-12 пациентам. С тех пор как мы освоили этот метод, мы помогли только двум детям, Фонд Детской больницы ищет средства еще для нескольких пациентов. Мы могли бы помочь не только детям, но и взрослым, поскольку мы единственные в Латвии проводим подобные обследования и операции в области эпилепсии и медицины сна на мировом уровне. В конце этого года Центр эпилепсии и медицины сна получит новые помещения, и мы сможем расширить свою деятельность".
Сейчас за здоровьем Резии необходимо следить, но врачи возлагают большие надежды на излечение от эпилепсии. "В области хирургии эпилепсии этот вид операции является самым сложным. Мы довольны, что все обошлось, но самое главное, что у Резии больше нет приступов. Чтобы сказать, что эпилепсия полностью излечена, нужно еще подождать, но текущие показатели очень хорошие", - признает Юргис Страутманис.
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