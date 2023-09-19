Данные о катастрофически плохом качестве воздуха в Лиепае оказались ошибочными

Представитель LVĢMC поясняет, что 16 сентября в 17:00 технические специалисты LVĢMC установили, что показатель индекса PM2.5 985 мкг/м3 на станции мониторинга воздуха в Лиепае, на улице Ганибу, является технической ошибкой в ​​системе обработки измерений станции. Значение было удалено и больше не отображается на портале среды рядом с эксплуатационными данными. LVĢMC указывает, что эта информация основана на эксплуатационных данных, а это означает, что данные отображаются в режиме онлайн до проверки качества.

Индриксоне поясняет, что для предотвращения технических ошибок LVĢMC разработала систему контроля качества данных, которая включает как автоматическую, так и ручную проверку значений. Мануальный контроль качества данных в режиме реального времени не осуществляется на выходных, поэтому очень редко такие крайне ошибочные значения могут быть "представлены" на домашней странице.

Она подчеркивает, что на данный момент все технические ошибки устранены и мониторинг продолжается в обычном режиме.