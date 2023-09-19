Данные о катастрофически плохом качестве воздуха в Лиепае оказались ошибочными

Данные об очень плохом качестве воздуха в Лиепае возникли из-за технической ошибки, сообщила руководитель Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) Аннелайне Индриксоне, пишет LETA.
Представитель LVĢMC поясняет, что 16 сентября в 17:00 технические специалисты LVĢMC установили, что показатель индекса PM2.5 985 мкг/м3 на станции мониторинга воздуха в Лиепае, на улице Ганибу, является технической ошибкой в системе обработки измерений станции. Значение было удалено и больше не отображается на портале среды рядом с эксплуатационными данными. LVĢMC указывает, что эта информация основана на эксплуатационных данных, а это означает, что данные отображаются в режиме онлайн до проверки качества.
Индриксоне поясняет, что для предотвращения технических ошибок LVĢMC разработала систему контроля качества данных, которая включает как автоматическую, так и ручную проверку значений. Мануальный контроль качества данных в режиме реального времени не осуществляется на выходных, поэтому очень редко такие крайне ошибочные значения могут быть "представлены" на домашней странице.
Она подчеркивает, что на данный момент все технические ошибки устранены и мониторинг продолжается в обычном режиме.
По словам руководителя отдела по связям с общественностью и маркетингу Лиепайского самоуправления Зиты Лаздане, эта техническая ошибка в минувшее воскресенье утром вызвала у лиепайчан заметное беспокойство, жители, а также работники самоуправления несколько часов находились в недоумении по поводу этих данных и призыва общественности носить маски, без разумного объяснения произошедшего.
"Утро в муниципалитете было потрачено на то, чтобы выяснить у всех служб, что произошло - ничего не было очевидно, со стороны LVĢMC тоже ничего не объяснили. Подобные заявления без объяснений и обоснований абсолютно неприемлемы, нам до сих пор поступают звонки от обеспокоенных жителей и гостей Лиепаи, потому что эта новость облетела всю Латвию", - объясняет Лаздане.
Муниципалитет призывает власти очень тщательно подумать о распространении подобных сообщений и о том, каким образом это делается. Первые новости об улучшении качества воздуха появились только около 14:00, когда уже через пару часов люди заметно забеспокоились.
Как сообщалось, утром 17 сентября на станции мониторинга воздуха в Лиепае, на улице Ганибу, был превышен уровень индекса PM2.5.
Уровень индекса PM2,5 - твердые микрочастицы и мельчайшие капельки жидкости (10 нм - 2,5 мкм в диаметре) в воздухе, которые, в отличие от крупных частиц, способны попасть в организм, преодолев биологические барьеры, и поэтому угрожают здоровью.
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