В Лиепае зафиксировано плохое качество воздуха: жителей призывают сократить нахождение на улице

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), утром в воскресенье, 17 сентября, на Лиепайской наблюдательной станции мониторинга воздуха на улице Ганибу, 106, констатировано очень плохое качество воздуха.
На данной наблюдательной станции превышен уровень индекса PM2,5 - твердые микрочастицы и мельчайшие капельки жидкости (10 нм - 2,5 мкм в диаметре) в воздухе, которые, в отличие от крупных частиц, способны попасть в организм, преодолев биологические барьеры, и поэтому угрожают здоровью.
Как отмечает LVĢMC, если у вас возникают такие симптомы, как боль в глазах, кашель или боль в горле, лучше всего сократить пребывание и физическую активность на свежем воздухе.
Последнее измерение было сделано в 8 утра.
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