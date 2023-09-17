В Лиепае зафиксировано плохое качество воздуха: жителей призывают сократить нахождение на улице

На данной наблюдательной станции превышен уровень индекса PM2,5 - твердые микрочастицы и мельчайшие капельки жидкости (10 нм - 2,5 мкм в диаметре) в воздухе, которые, в отличие от крупных частиц, способны попасть в организм, преодолев биологические барьеры, и поэтому угрожают здоровью.

Как отмечает LVĢMC, если у вас возникают такие симптомы, как боль в глазах, кашель или боль в горле, лучше всего сократить пребывание и физическую активность на свежем воздухе.

Последнее измерение было сделано в 8 утра.