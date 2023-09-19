Возможные взломы телефонов журналистов: LŽA требует ответов от правительства

Латвийская ассоциация журналистов (LŽA) потребовала от правительства страны комментариев по поводу возможного взлома телефонов издателя "Медузы" Галины Тимченко и еще нескольких журналистов шпионской программой Pegasus, пишет "Медуза".
Обращение журналистов адресовано главе МВД Рихарду Козловскису, а также главе Службы государственной безопасности (VDD) Нормунду Межвиетсу, Совету национальной безопасности и членам комиссии Сейма по национальной безопасности.
Журналисты интересуются, приобретала ли Латвия Pegasus и аналогичные программы цифрового шпионажа; использовали ли латвийские власти программное обеспечение Pegasus для отслеживания коммуникаций журналистов; в скольких случаях суд санкционировал использование Pegasus в отношении граждан и жителей Латвии.
В запросе LŽA отмечается, что использование шпионских программ в отношении журналистов неразрывно связано с вопросом о выполнении сотрудниками СМИ своей обязанности - защищать источники информации.
После сообщения о заражении телефона Галины Тимченко шпионской программой Pegasus о возможном взломе также сообщили бывший шеф-редактор программы "Балтия. Неделя" телеканала "Настоящее время", гендиректор "Новой газеты Европа" Мария Епифанова и корреспондент "Новой газеты Балтия" Евгений Павлов.
Журналисты рассказали, что получили уведомление от Apple с предупреждением о возможном взломе.
Программа Pegasus, разработанная компанией NSO, которую основали выходцы из израильских спецслужб, дает хакеру доступ к звуку, камере и памяти смартфона. "Таким образом, неизвестные могли получить доступ к полному содержимому телефона, включая домашний адрес, расписание встреч, фотографии и даже переписку в зашифрованных мессенджерах: Pegasus позволяет читать сообщения прямо с экрана, пока они пишутся, - или просто выкачать каждое сообщение, изображение или электронное письмо", - констатируют в "Медузе".
В NSO "Медузе" заявляли, что ее продукты продаются только союзникам США и Израиля, особенно в Западной Европе.
Как сообщал The Bell, в разные годы права на использование Pegasus покупали 14 стран ЕС, в том числе и Латвия, где с 2014 годы находится редакция "Медузы". Ни одного свидетельства о том, что Pegasus хоть раз использовала Россия, до сих пор не было, отмечал The Bell. Сама NSO в 2021 году утверждала, что Россия пыталась купить Pegasus, но получила отказ.
На прошлой неделе с призывом к властям Латвии расследовать заявления журналистов о возможных хакерских атаках выступил Комитет защиты журналистов.
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