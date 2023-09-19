Возможные взломы телефонов журналистов: LŽA требует ответов от правительства

Как сообщал The Bell, в разные годы права на использование Pegasus покупали 14 стран ЕС, в том числе и Латвия, где с 2014 годы находится редакция "Медузы". Ни одного свидетельства о том, что Pegasus хоть раз использовала Россия, до сих пор не было, отмечал The Bell. Сама NSO в 2021 году утверждала, что Россия пыталась купить Pegasus, но получила отказ.