Телефон издательницы "Медузы" Тимченко был заражен шпионским ПО

Уточняется, что о прослушке специалисты техотдела "Медузы" узнали в июне. Предположительно, заражение айфона произошло перед визитом Тимченко в Берлин в середине февраля 2023 года.

Программа Pegasus, разработанная компанией NSO, которую основали выходцы из израильских спецслужб, дает хакеру доступ к звуку, камере и памяти смартфона. "Таким образом, неизвестные могли получить доступ к полному содержимому телефона, включая домашний адрес, расписание встреч, фотографии и даже переписку в зашифрованных мессенджерах: Pegasus позволяет читать сообщения прямо с экрана, пока они пишутся, - или просто выкачать каждое сообщение, изображение или электронное письмо", - констатируют в "Медузе".

Кто установил программу-шпион на телефон Тимченко?

В редакции не исключают, что к установке шпионской программы на телефон Галины Тимченко может быть причастна одна из европейских спецслужб.