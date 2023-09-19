Видео ⟩ В Пурвциемсе орудуют автомобильные воры: замечены возможные подозреваемые

🇱🇻 Naktī Varavīksnes gatvē divi vīrieši pārlūkoja mašīnu salonus. Video autors informēja policiju par notiekošo.

📹 Vlads Vasiļjevs#Purvciems #Rīga #Latvija pic.twitter.com/8NInXnrEwF — BreakingLV (@breakinglv) September 19, 2023

Государственная полиция сообщила порталу Apollo.lv, что получила информацию о конкретном случае на улице Варавикснес-гатве, однако заявления о том, что на этой улице был ограблен автомобиль, не поступало.

Вчера вечером Госполиция получила информацию о кражах в четырех автомобилях в Риге, в микрорайоне Пурвциемса (на других улицах). В связи с происшествием возбуждено несколько уголовных дел по части третьей статьи 175 и части первой статьи 185 Уголовного закона - за кражу, если она совершена с проникновением в транспортное средство, а также за умышленное причинение ущерба чужой собственности.

Лица, запечатленные на видео, пока не установлены.

Если у жителей есть полезная для расследования информация, связанная с кражами из автомобилей в Пурвциемсе, призываем обратиться в полицию по телефону 67085980 или 110, либо написав электронное письмо: ziemeli@riga.vp.gov.lv.

В случаях, когда происходит кража из автомобиля владелец должен обратиться в полицию с заявлением.

Кража, совершенная при взломе транспортного средства - наказывается лишением свободы на срок до пяти лет, либо временным лишением свободы, либо пробационным надзором, либо общественными работами, либо штрафом, конфискацией имущества или без конфискации имущества.

Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества - наказывается лишением свободы на срок до двух лет, либо временным лишением свободы, либо пробационным надзором, либо общественными работами, либо штрафом.