Зеленский может встретиться с Лавровым один на один на заседании Совбеза ООН

На заседании Совета Безопасности ООН обсудят войну в Украине. Зеленский приглашен к участию, а Россия будет представлена ​​в качестве постоянного члена Совета Безопасности.

"Мы не выбирали такой формат, - заявил Зеленский в ответ на вопросы журналистов о возможной встрече с министром иностранных дел России. - Если ООН считает, что там должно быть террористическое государство, этот вопрос нужно задать им".

Сегодня у Зеленского также запланирована встреча с канцлером Германии Олафом Шольцем. Возможно, они будут обсуждать запрос Украины на поставку ракет Taurus. До сих пор Шольц сдержанно относился к такой идее.

Это первый визит Зеленского в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке после полномасштабного вторжения России в Украину, и он стремится убедить скептически настроенные страны встать на сторону Украины. Ожидается, что Зеленский окажется в центре внимания на заседании Совета Безопасности ООН, где будет обсуждаться война в Украине.

Сегодня также продолжатся дебаты в Генеральной Ассамблее ООН, где в последующие дни выступят более 140 глав государств и премьер-министров.

Галерея: Владимир Зеленский во время обращения к Генассамблее ООН