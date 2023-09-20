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Новым спикером Сейма избрана Дайга Миериня

Дополнено в 16:00!
rus.tvnet.lv LETA
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Дайга Миериня
Дайга Миериня Фото: Zane Bitere / LETA
  • В первом туре голосования спикера избрать не удалось
  • "Новое Единство" не поддержит кандидатуру Кутриса на пост спикера Сейма

В среду, 20 сентября, Сейм на внеочередном заседании принял решение об отстранении от должности спикера парламента Эдварда Смилтенса ("Объединенный список"). Новым спикером стала Дайга Миериня, депутат от Союза зеленых и крестьян (СЗК). RUS TVNET собрал главное о ходе выборов.

Новым спикером была избрана депутат от Союза зеленых и крестьян Дайга Миериня. За ее кандидатуру проголосовали 55 депутатов.

Ранее Миериня была председателем комиссии Сейма по государственному управлению и делам самоуправлений, эту должность она занимала и в период правительства Кришьяниса Кариньша, когда работала в оппозиции.

Миериня родилась в 1969 году, окончила Латвийский сельскохозяйственный университет, позже - Рижский технический университет, получив степень магистра в области управления качеством.

В 2001 году Миериня поступила на работу в Службу государственных доходов на должность главного специалиста отдела контроля. Была депутатом волостного совета в Царникаве, в 2009 году впервые избрана председателем Царникавской думы. Эту должность она занимала до 2022 года, а затем была избрана в Сейм

Ранее за отзыв Смилтенса с поста спикера Сейма проголосовали 52 депутата, против - 25.

Спикера Сейма не удалось избрать и во втором туре голосования

Сейм в двух турах голосования не смог избрать нового спикера парламента. После перерыва было объявлено, что на высокий пост выдвинуты два новых кандидата: Дайга Миериня и Алексей Росликов.

Ранее сообщалось, что представители коалиции - СЗК, "Новое Единство" и "Прогрессивные" - договорились о едином кандидате на этот пост - депутате Дайге Миерине.

Светлана Чулкова, член партии "Стабильности!", выдвинула на пост спикера Сейма Алексея Росликова.

Ранее сообщалось, что в третьем туре голосования на пост спикера будет выдвинут только один кандидат - депутат Сейма Гунар Кутрис (Союз зеленых и крестьян). Второй кандидат - Марис Спринджукс ("Объединенный список") - из голосования выбыл, так как получил меньше голосов.

В ходе второго тура голосования за Кутриса проголосовали 26 депутатов, против - 61, за Спринджукса - 25 депутатов, против - 62.

В первом туре за кандидатуру Кутриса голосовали депутаты Союза зеленых и крестьян и партии "Стабильности!", а также внефракционный депутат Олег Буров. Против голосовали депутаты "Нового Единства" и "Прогрессивных".

Ранее Кутрис упоминался как кандидат, по которому договорилась коалиция, однако его недавние высказывания в прессе вызвали критику и вопросы о соответствии предполагаемой должности.

Что не так с Кутрисом?

Ранее на этой неделе Кутрис в передаче Латвийского радио "В точке пересечения" заявил, что если бы ему пришлось развивать экономику Латвии, то он "обязательно пригласил бы на какое-нибудь совещание латвийских миллионеров, независимо от того, обвиняемые они или осужденные, и поговорил бы с ними". Также Кутрис сказал, что считает бывшего мэра Вентспилса Айвара Лембергса хорошим хозяином.

​Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") потребовала от Кутриса извинений перед общественностью за его высказывания, которые он и принес, но уже через несколько часов повторил вызвавшие недоумение заявления в эфире Латвийского телевидения.

По имеющейся в распоряжении агентства LЕТА неофициальной информации, "Новое Единство" и "Прогрессивные" недовольны высказываниями Кутриса и ждут от СЗК действий по оценке его кандидатуры. "Заявления Кутриса в СМИ неприемлемы для "Прогрессивных", - заявил представитель партии Андрис Шуваев.

Лидер фракции "Нового Единства" Айнар Латковскис сообщил, что утром планировалось короткое заседание фракции для обсуждения сложившейся ситуации. Премьер-министр в программе 900 sekundes на телеканале TV3 сказала, что в данной ситуации рассчитывает на то, что СЗК сумеет решить, что лучше для общества и есть ли у него более подходящая кандидатура на пост спикера Сейма.

Отвечая на вопрос об обеспокоенности общественности высказываниями кандидата в спикеры, руководитель фракции СЗК Валайнис, выдвинувший кандидатуру Кутриса, пообещал, что СЗК сделает все, чтобы восстановить доверие общества к Сейму.

"Новое Единство" ранее сообщало, что на голосовании в Сейме не поддержит кандидатуру Кутриса на пост спикера, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LЕТА неофициальная информация. "Новое Единство" не поддержит и второго кандидата на этот пост - депутата Мариса Спринджукса ("Объединенный список").

Также сообщалось, что, если в ходе повторного голосования Кутрис не будет избран спикером Сейма, СЗК может выдвинуть на этот пост Дайгу Миериню, свидетельствовала неофициальная информация. В пользу Миерини могут склониться и партнеры по коалиции - "Новое Единство" и "Прогрессивные", которые голосовали против избрания Кутриса в первом туре.

Сейм восстановил депутатские мандаты бывших министров

Сейм восстановил депутатские мандаты бывших министров ушедшего в отставку правительства Кришьяниса Кариньша.

Восстановлены мандаты Раймонда Чударса ("Новое Единство"), Илзе Индриксоне (Национальное объединение), Мариса Кучинскиса ("Объединенный список"), Инары Мурниеце (Национальное объединение), Науриса Пунтулиса (Национальное объединение), Мариса Спринджукса ("Объединенный список"), Дидзиса Шмитса ("Объединенный список") и Яниса Витенбергса (Национальное объединение), которые ранее сложили мандаты, став министрами в правительстве Кариньша.

Из-за этих изменений свою работу в 14-м Сейме завершат Иева Бранте (ОС), Нормунд Дзинтарс (НО), Арнолдс Ятниекс (НО), Юргис Клотиньш (НО), Гирт Лапиньш (НО), Эдгар Путра (ОС) и Андрей Свиланс (ОС).

Как сообщалось, на прошлой неделе большинством Сейма был одобрен состав Кабинета министров во главе с Эвикой Силиней (НЕ), который представляют НЕ, СЗК и "Прогрессивные".

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