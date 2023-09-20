Новым спикером Сейма избрана Дайга Миериня

Ранее сообщалось, что представители коалиции - СЗК , "Новое Единство" и "Прогрессивные" - договорились о едином кандидате на этот пост - депутате Дайге Миерине.

Ранее сообщалось, что в третьем туре голосования на пост спикера будет выдвинут только один кандидат - депутат Сейма Гунар Кутрис (Союз зеленых и крестьян). Второй кандидат - Марис Спринджукс ("Объединенный список") - из голосования выбыл, так как получил меньше голосов.

В ходе второго тура голосования за Кутриса проголосовали 26 депутатов, против - 61, за Спринджукса - 25 депутатов, против - 62.

В первом туре за кандидатуру Кутриса голосовали депутаты Союза зеленых и крестьян и партии "Стабильности!", а также внефракционный депутат Олег Буров. Против голосовали депутаты "Нового Единства" и "Прогрессивных".

Ранее Кутрис упоминался как кандидат, по которому договорилась коалиция, однако его недавние высказывания в прессе вызвали критику и вопросы о соответствии предполагаемой должности.

Что не так с Кутрисом?

Ранее на этой неделе Кутрис в передаче Латвийского радио "В точке пересечения" заявил, что если бы ему пришлось развивать экономику Латвии, то он "обязательно пригласил бы на какое-нибудь совещание латвийских миллионеров, независимо от того, обвиняемые они или осужденные, и поговорил бы с ними". Также Кутрис сказал, что считает бывшего мэра Вентспилса Айвара Лембергса хорошим хозяином.

​Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") потребовала от Кутриса извинений перед общественностью за его высказывания, которые он и принес, но уже через несколько часов повторил вызвавшие недоумение заявления в эфире Латвийского телевидения.

По имеющейся в распоряжении агентства LЕТА неофициальной информации, "Новое Единство" и "Прогрессивные" недовольны высказываниями Кутриса и ждут от СЗК действий по оценке его кандидатуры. "Заявления Кутриса в СМИ неприемлемы для "Прогрессивных", - заявил представитель партии Андрис Шуваев.

Лидер фракции "Нового Единства" Айнар Латковскис сообщил, что утром планировалось короткое заседание фракции для обсуждения сложившейся ситуации. Премьер-министр в программе 900 sekundes на телеканале TV3 сказала, что в данной ситуации рассчитывает на то, что СЗК сумеет решить, что лучше для общества и есть ли у него более подходящая кандидатура на пост спикера Сейма.