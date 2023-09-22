59-летняя исследователь Илзе думала, что заработает много денег, инвестируя в международную платформу финансового рынка, однако в реальности она отдала мошенникам взятые в быстрых кредитах деньги, которые, находясь на госслужбе, зарабатывала бы почти три года. Она - одна из многих сотен жителей Латвии, которые, сами подтверждая платежи, попали в ловушку цифровых мошенников.

В первом полугодии 2023 года в Госполиции было зарегистрировано 167 случаев инвестиционного мошенничества; причиненный ущерб превышает 1,5 миллиона евро. В свою очередь, подсчеты четырех крупнейших банков свидетельствуют, что в этом году у клиентов, которые сами делали перевод, выманили уже 5,9 миллиона евро. Ежегодно у клиентов банков выманивают более 10 миллионов евро.

Все началось с того, что Илзе в Facebook заполнила тест на финансовую грамотность и планы на будущее. Последовал телефонный звонок от человека, который говорил на русском языке и называл себя Виктором. Сначала он спросил, каких целей в жизни Илзе хотела бы достичь, и она добросовестно рассказала. Затем Виктор сказал, что он один из менторов брокерской конторы, которая ищет людей для сотрудничества в сфере инвестиций, кроме того, он вежливо предложил помочь с оформлением всех формальностей, которые нужны, чтобы начать зарабатывать деньги на виртуальной платформе. Виктор говорил приятным, интеллигентным языком.

Сначала идея о торговле на международном финансовом рынке показалось Илзе такой же сложной, как полет в космос, но Виктор звонил еще и еще, и каждый раз Илзе брала трубку и общалась с ним.