Высказывания Гунара Кутриса превратили в песню

Программа Латвийского радио 5 Citi Rīti поделилась на платформе Soundcloud ремиксом слов Кутриса.

Напомним, депутат, кандидат на пост спикера Сейма Гунар Кутрис (Союз зеленых и крестьян) принес извинения за свои высказывания на Латвийском радио относительно мнения "обвиняемых и осужденных" по экономическим делам.

Так Кутрис отреагировал на заявление премьер-министра Эвики Силини о том, что она ожидает от депутата и кандидата в спикеры Сейма извинений перед общественностью в связи с его высказываниями на Латвийском радио.

"Если бы мне нужно было развивать экономику, я определенно собрал бы на какое-нибудь обсуждение латвийских миллионеров, все равно, обвинены они или осуждены", - ранее заявил в передаче Krustpunktā на Латвийском радио Гунар Кутрис.

Также он признался в интервью, что, по его мнению, обвиненный в коррупции бывший мэр Вентспилса и нынешний член Вентспилсской думы Айвар Лембергс был хорошим хозяином.

Кутрис объяснил сегодня, что он не научился выражаться "политически красиво" и что в будущем ему следует говорить короче для ясности.