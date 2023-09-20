Видео ⟩ В Зиепниеккалнсе магазин заставляет жителей искать обходные пути

Местные жители возмущены ситуацией, которая происходит во дворе многоэтажного дома на улице Эбельмуйжас в Риге. До недавнего времени никто не препятствовал проходу со двора на улицу Дижозолу. Теперь там появилось ограждение, сообщает передача Bez Tabu.
Несмотря на то, что путь, который теперь должны совершать жители, чтобы обойти строение, относительно невелик, но лестницы, а также заросшие тропинки и обочины делают его труднопроходимым.
Масштабное строительство было начато еще в конце прошлого века, но в последние четыре года активность возросла и строительство практически завершено. Однако, как отмечают в Департаменте городского развития Рижской думы, жители не имеют права голоса.
"Проект строительства здания не предусматривает закрытие пешеходного тоннеля, который обеспечивает пешеходам доступ от улицы Дижозолу к многоквартирным жилым домам. На данный момент коммерческое здание еще не введено в эксплуатацию, поэтому не исключено, что проход закрыт в целях безопасности на время строительных работ", - сказали в Рижской думе.
Однако построенный забор говорит об обратном. Передаче Bez Tabu удалось выяснить, что летом скончался владелец торгового комплекса.
Сейчас жена вступает в права наследства. Несмотря на то, что дама пока критикует способ передвижения пешеходов, в телефонном разговоре она дала обещание переоценить доступность тоннеля осенью, когда потенциально центр может быть открыт.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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