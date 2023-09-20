Видео ⟩ В Зиепниеккалнсе магазин заставляет жителей искать обходные пути

Несмотря на то, что путь, который теперь должны совершать жители, чтобы обойти строение, относительно невелик, но лестницы, а также заросшие тропинки и обочины делают его труднопроходимым.

Масштабное строительство было начато еще в конце прошлого века, но в последние четыре года активность возросла и строительство практически завершено. Однако, как отмечают в Департаменте городского развития Рижской думы, жители не имеют права голоса.

"Проект строительства здания не предусматривает закрытие пешеходного тоннеля, который обеспечивает пешеходам доступ от улицы Дижозолу к многоквартирным жилым домам. На данный момент коммерческое здание еще не введено в эксплуатацию, поэтому не исключено, что проход закрыт в целях безопасности на время строительных работ", - сказали в Рижской думе.

Однако построенный забор говорит об обратном. Передаче Bez Tabu удалось выяснить, что летом скончался владелец торгового комплекса.

Сейчас жена вступает в права наследства. Несмотря на то, что дама пока критикует способ передвижения пешеходов, в телефонном разговоре она дала обещание переоценить доступность тоннеля осенью, когда потенциально центр может быть открыт.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu