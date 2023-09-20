Дуда: Украина - как "утопающий, способный утопить спасающего"

На фоне конфликта между Украиной и рядом стран Восточной Европы, вызванного продлением ими запрета на импорт украинского зерна, президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, который может утопить тех, кто пытается ему помочь. "Я бы сравнил это с чем-то вроде утопающего. Утопающий человек чрезвычайно опасен, потому что он может тянуть вас на глубину. Он может просто утопить спасателя", - сказал Дуда в среду, 20 сентября, на брифинге в Нью-Йорке после выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

"Это похоже на ситуацию между Польшей и Украиной. Украина находится под российской атакой, без сомнения, в очень сложной ситуации, хватается за все, что может. Можно ли на нее обижаться? Конечно, можно возмущаться. Нужно ли нам действовать так, чтобы обезопасить себя, чтобы не пострадать от утопленника? Конечно, мы должны действовать так, чтобы защитить себя от того, чтобы утопающий причинил нам вред, потому что если он навредит и утопит нас, то он не получит помощи. Поэтому мы должны заботиться о своих интересах, и мы будем делать это эффективно и решительно", - сказал польский президент, комментируя недовольство Киева.