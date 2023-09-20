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После двухлетнего перерыва в Риге возобновит движение 1-й троллейбус

rus.tvnet.lv/LETA
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Троллейбус
Троллейбус Фото: Evija Trifanova/LETA

После двухлетнего перерыва в Риге возобновится курсирование троллейбусов 1-го маршрута, сообщил сегодня на пресс-конференции председатель комитета Рижской думы по делам сообщения и транспорта Олаф Пулкс.

Такое решение сегодня приняла комиссия Рижской думы по лицензированию пассажирских коммерческих перевозок.

1-ый троллейбус курсирует по маршруту ул. Петерсалас - ул. Валмиерас.

Как сообщила руководитель предприятия Rīgas satiksme Джинета Иннуса, в первое время по этому маршруту троллейбусы будут курсировать только по рабочим дням.

Она пояснила, что общее количество пассажиров, которые пользуются этим маршрутом, невелико - в среднем всего около 1000 пассажиров в течение дня. На одном рейсе перевозится всего 20 пассажиров.

Как пояснила Иннуса, график движения 1-го троллейбуса будет адаптирован к времени работы школ.

Троллейбус будет курсировать по прежнему маршруту и делать остановки на прежних остановках.

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