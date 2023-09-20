В пятницу общественный транспорт в Риге будет бесплатным

Во многих городах Европы с 16 по 22 сентября проходит традиционная Европейская неделя мобильности под лозунгом "Экономь энергию". Жителям предлагается меньше использовать личный транспорт, чтобы уменьшить загрязнение воздуха в городе.

Чтобы стимулировать использование общественного транспорта рижанами, было одобрено предложение о предоставлении льгот на проезд в общественном транспорте города Риги во время проведения Европейской недели мобильности.

Днем проведения акции выбрано 22 сентября, заключительный день Европейской недели мобильности.

Мэр Риги Вилнис Кирсис сказал, что "удобный и доступный для пассажиров общественный транспорт - это один из способов уменьшить пробки в городе, а тем самым и загрязнение воздуха, вызванное транспортом".

Как сообщалось, также 22 сентября оператор самокатов Bolt предоставит своим клиентам в 14 городах Латвии возможность бесплатно пользоваться некоторыми электросамокатами. Пользователи смогут узнать, взимается ли плата за пользование конкретным самокатом, отсканировав его QR-код перед началом поездки.

В целом во всех городах Латвии, где можно пользоваться самокатами Bolt, будет доступно 1000 самокатов с возможностью бесплатного проезда, 600 из которых будут расположены в Риге. На бесплатном самокате пользователю можно будет проехать до двух часов, также будет возможность бесплатно использовать несколько самокатов.

В Латвии самокаты Bolt сезонно доступны в 14 городах - Риге, Даугавпилсе, Елгаве, Юрмале, Валмиере, Огре, Лиепае, Вентспилсе, Резекне, Сигулде, Икшкиле, Тукумсе, Екабпилсе и Цесисе.