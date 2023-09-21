Видео ⟩ Клиентка заказала в ресторане лобстера за 200 евро, а затем шокировала своим поступком

Туристка из Швейцарии вместе со своим мужем посетила ресторан морепродуктов в Гольфо-Аранче, Сардиния, когда заказала лобстера по-каталонски с лингвини. Антонио Фасолино, который вместе со своим братом Джанлукой является совладельцем заведения, достал лобстера из аквариума и взвесил его на кухне.

Затем он сообщил паре вес - почти два килограмма и цену - 200 евро. Далее живого омара положили в прозрачное ведро и поставили рядом со столом пары.

Но прежде чем поварам удалось приготовить живого ракообразного, она спросила, может ли лобстер пораниться, если его выпустить с высоты в воду. После того, как собравшиеся заверили ее, что этого не произойдет, она осторожно бросила его через металлические перила.

Ее муж и еще один человек сняли инцидент на видео, которое сейчас распространяется в Интернете. Местные СМИ сообщают, что омар всплыл, как только коснулся воды.

Другие посетители и персонал ресторана были ошеломлены этим странным событием, поскольку думали, что она шутит. Однако Антонио утверждает, что был тронут ее добрым поступком.

Антонио сказал: "Сначала я подумал, что она шутит. Но потом я понял, что дама настроена серьезно и хочет сделать доброе дело. Видя ее радость и волнение, я тоже был тронут. Она была очень счастлива и взволнована тем, что смогла выполнить это желание, и мы были с ней счастливы".