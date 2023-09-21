Что делать, когда стресс зашкаливает

"При столкновении с сильным раздражителем или стрессором, то есть с любым состоянием или событием, вызывающим тревогу, организм испытывает стресс. В этот момент активируются гормоны надпочечников катехоламины - адреналин и норадреналин или норадреналин - и глюкостероид кортизол. У человека учащается сердцебиение и дыхание, напрягаются мышцы, повышается кровяное давление, расширяются зрачки и обостряются чувства. Таким образом организм мобилизует внутренние ресурсы и защитные силы, позволяя ему более успешно преодолевать трудности и достигать целей. В небольших дозах стресс может быть полезен. Он не только помогает вам справляться с трудными задачами, но также бросает вызов и доставляет вам радость победы. Однако при длительном напряжении резервы организма истощаются и могут возникнуть нежелательные последствия, такие как нервозность, чрезмерная утомляемость, нарушения сна, а в отдаленной перспективе возможны даже серьезные заболевания. Чтобы этого избежать, необходимо найти способ снизить стресс", - объясняет фармацевт Apotheka Аманда Озолиня.