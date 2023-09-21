Кейшс о борьбе с болезнью Лайма: "Хорошо, что не пришлось ампутировать ногу!"

У Кейшса обнаружили болезнь Лайма в 2019 году.

"Единственный [клещ] в моей жизни - меня никогда не кусали и после этого случая тоже", - рассказывает Кейшс.

"У меня была болезнь Лайма, после которой мой лечащий врач сказала: "Это так хорошо, что нам не пришлось ампутировать ногу!". Это было настолько серьезно!" - не скрывает актер.

"Половина лица онемела, я не мог говорить и вообще... А потом я моргал каждым глазом отдельно и очень сильно тренировался, чтобы все вернулось", - рассказывает Кейшс.

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