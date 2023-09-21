Латвия может денонсировать договор с РФ об оказании правовой помощи. PMLP против

В настоящее время Европейский союз, Латвия и ряд других международных организаций и демократических стран признали Россию страной, поддерживающей терроризм. В распространенном Сеймом заявлении о признании России поддерживающей терроризм страной было отмечено, что это может повлиять и на договоры о двустороннем сотрудничестве Латвии и России, в том числе на договор об оказании правовой помощи.

Как отмечает Колс, вопрос о денонсации договора ранее рассматривался на заседании комиссии Сейма по иностранным делам, на котором, заслушав мнения компетентного министерства, органа и экспертов, члены комиссии пришли к выводу, что решение является политическим.

Если парламент примет решение о денонсации договора, то правовое сотрудничество по уголовным делам будет осуществляться в рамках Конвенции Совета Европы от 20 апреля 1959 года о взаимной помощи по уголовным делам, а по гражданским делам - в соответствии с Гаагскими конвенциями, которые регулируют правовое сотрудничество в этой сфере.

Договор между Латвией и Россией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам вступил в силу 28 марта 1995 года. Правовая помощь включает в себя совершение процессуальных действий, таких как допрос сторон, потерпевших, обвиняемых, подсудимых, свидетелей, экспертов, осмотр, освидетельствование, передача вещественных доказательств, возбуждение или осуществление уголовного преследования, выдача лиц, совершивших преступление, признание и исполнение судебных решений по гражданским делам, вручение и передача документов, а также предоставление информации о судимости лиц по запросу другой стороны. Договор также применяется в вопросах защиты детей, например, признания судебных решений по делам о взыскании алиментов.