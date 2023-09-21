Латвия может денонсировать договор с РФ об оказании правовой помощи. PMLP против

Сегодня, 21 сентября, Сейм концептуально поддержал внесенный парламентской фракцией Национального объединения законопроект, предусматривающий денонсирование договора между Латвией и Россией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.
Нацобъединение считает, что в нынешних условиях продолжение такого сотрудничества с Россией противоречит позициям, определенным Латвией в связи с российской агрессией против Украины.
"В то время, когда Россия продолжает свою войну против Украины, недопустимо продолжение или содействие сотрудничеству, особенно в сфере правосудия. Для Латвии абсолютно недопустимо поддерживать оказанием помощи действия такой системы", - заявил от имени подавших законопроект депутатов председатель комиссии Сейма по иностранным делам Рихард Колс (Нацобъединение).
В комиссии по иностранным делам представители Министерства внутренних дел (МВД) отметили, что денонсация договора о правовой помощи с Россией - это вопрос политического решения, а не юридического характера. Сотрудничество между МВД с Россией после денонсации договора продолжится, хотя работа будет более сложной.
В свою очередь, Управление по делам гражданства и миграции подчеркивает, что договор - единственная возможность получить информацию о людях, которые запрашивают статус репатрианта. Например, подаются документы для получения статуса или гражданства, в которых утверждается, что у конкретного человека есть рожденные в Латвии предки, что является основанием для получения статуса репатрианта, но при запросе документов из России делается вывод, что заявитель не связан с Латвией. После денонсации договора получение этой информации будет затруднено.
В настоящее время Европейский союз, Латвия и ряд других международных организаций и демократических стран признали Россию страной, поддерживающей терроризм. В распространенном Сеймом заявлении о признании России поддерживающей терроризм страной было отмечено, что это может повлиять и на договоры о двустороннем сотрудничестве Латвии и России, в том числе на договор об оказании правовой помощи.
Как отмечает Колс, вопрос о денонсации договора ранее рассматривался на заседании комиссии Сейма по иностранным делам, на котором, заслушав мнения компетентного министерства, органа и экспертов, члены комиссии пришли к выводу, что решение является политическим.
Если парламент примет решение о денонсации договора, то правовое сотрудничество по уголовным делам будет осуществляться в рамках Конвенции Совета Европы от 20 апреля 1959 года о взаимной помощи по уголовным делам, а по гражданским делам - в соответствии с Гаагскими конвенциями, которые регулируют правовое сотрудничество в этой сфере.
Договор между Латвией и Россией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам вступил в силу 28 марта 1995 года. Правовая помощь включает в себя совершение процессуальных действий, таких как допрос сторон, потерпевших, обвиняемых, подсудимых, свидетелей, экспертов, осмотр, освидетельствование, передача вещественных доказательств, возбуждение или осуществление уголовного преследования, выдача лиц, совершивших преступление, признание и исполнение судебных решений по гражданским делам, вручение и передача документов, а также предоставление информации о судимости лиц по запросу другой стороны. Договор также применяется в вопросах защиты детей, например, признания судебных решений по делам о взыскании алиментов.
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