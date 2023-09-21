Самая известная женская пара Латвии столкнулась с рисками безопасности во время медового месяца

Как свидетельствуют опубликованные сторис в Instagram Сендии, молодая пара проделала долгий путь из Риги в столицу ЮАР Кейптаун.

Хотя Кейптаун - очень красивый город, он также очень небезопасен.

"Мы встретили двух человек, которые сказали: пожалуйста, держите свои сумки, не показываем свои телефоны", - рассказывает Сендия своим подписчикам. "В нашем отеле есть решетки, электрический забор и охранник с дубинкой".

Местные жители даже рекомендуют брать такси от отеля до местного магазина, который находится всего в 7 минутах ходьбы. "Кейптаун настолько небезопасен, что если вы пройдете семь минут пешком, с вами может что-то случиться", - говорит Сендия.

"Безопасно только на пляжах, в машинах или на скалах", - говорит она. "Мы не можем никуда пойти, потому что есть большая вероятность: либо нас ограбят, либо это будет небезопасно".

"Медовый месяц превратился в месяц хардкора", - шутит Сендия.

​Согласно информации, опубликованной на сайте МИД, учитывая высокий уровень преступности в стране, в том числе преследование, грабежи, убийства и сексуальные нападения на туристов, МИД советует проявлять осторожность при поездках в Южную Африку, особенно в местах скопления большого количества людей, в том числе вблизи основных туристических достопримечательностей. МИД рекомендует следить за самой свежей информацией в СМИ и следовать указаниям местных полицейских и сотрудников служб безопасности.