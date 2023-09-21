Россия ввела ограничения на экспорт бензина

Чтобы избежать дефицита бензина и дизтоплива на внутреннем рынке, Россия временно ограничит экспорт топлива, сообщило правительство РФ в четверг, 21 сентября.
Цена бензина на бирже на этой неделе выросла до рекордного уровня, отчасти из-за падения курса рубля, роста мировых цен на нефть и ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах.
Пару недель назад Москва решила продлить добровольное сокращение экспорта нефти до конца года, согласовав этот шаг с Саудовской Аравией.
"Решение принято для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке", - говорится в сообщении властей России.
В правительстве пояснили, что временные ограничения "помогут насытить рынок топлива, что в свою очередь позволит снизить цены для потребителей".
Российские СМИ сообщают, что крестьяне в некоторых регионах не могут собрать урожай из-за нехватки топлива для сельхозтехники.
Ограничения не распространяются на страны ЕАЭС, Абхазию и Южную Осетию, а также на поставки в целях "обеспечения деятельности российских воинских формирований, находящихся на территориях иностранных государств", пишет "Медуза".
Российские СМИ отмечают, что оптовые цены на бензин в России начали резко расти весной 2023 года, тогда же подорожало и дизельное топливо. СМИ отмечают, что нынешний скачок цен на топливо может стать одним из самых сильных за последние 10 лет.
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