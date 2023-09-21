Россия ввела ограничения на экспорт бензина

Цена бензина на бирже на этой неделе выросла до рекордного уровня, отчасти из-за падения курса рубля, роста мировых цен на нефть и ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах.

Пару недель назад Москва решила продлить добровольное сокращение экспорта нефти до конца года, согласовав этот шаг с Саудовской Аравией.

"Решение принято для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке", - говорится в сообщении властей России.

В правительстве пояснили, что временные ограничения "помогут насытить рынок топлива, что в свою очередь позволит снизить цены для потребителей".

Российские СМИ сообщают, что крестьяне в некоторых регионах не могут собрать урожай из-за нехватки топлива для сельхозтехники.

Ограничения не распространяются на страны ЕАЭС, Абхазию и Южную Осетию, а также на поставки в целях "обеспечения деятельности российских воинских формирований, находящихся на территориях иностранных государств", пишет "Медуза".

Российские СМИ отмечают, что оптовые цены на бензин в России начали резко расти весной 2023 года, тогда же подорожало и дизельное топливо. СМИ отмечают, что нынешний скачок цен на топливо может стать одним из самых сильных за последние 10 лет.