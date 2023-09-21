В Стамбул прибыло первое судно с украинским зерном

Украинские официальные лица заявили, что судно Resilient Africa, которое во вторник, 19 сентбяря, покинуло украинский порт Черноморск, перевозило 3000 тонн пшеницы.

Это первая успешная доставка по Черному морю с тех пор, как Россия вышла из соглашения об экспорте украинского зерна.

Украина проверяет новый морской путь, который обходит международные воды и проходит через воды, контролируемые Болгарией и Румынией. Ранее Украина успешно отправила по этому маршруту несколько грузовых судов.

Навигация по этому маршруту стала безопаснее после серии успешных ракетных ударов по Крыму, где находится Черноморский флот России. После этого Россия была вынуждена отвести свои военные корабли.

Ранее сообщалось, что Россия усилила атаки на портовую инфраструктуру Украины на Черном море после выхода из зерновой сделки.