Видео ⟩ Картофель с песком и кислый салат. Молодожены из Лиепаи недовольны банкетом

Оба заказали банкет в одной из компаний по доставке еды в Дуналке. Она предлагает свои услуги на похоронах, свадьбах и других мероприятиях. Молодожены встретились с представителем компании, согласовали меню и внесли предоплату.

Однако в день свадьбы поставщик прибыл гораздо позже, чем было оговорено ранее.

К тому же качество еды было весьма сомнительным - салат был кислым, картошка была засыпана песком. Обещанные десерты и мясо домашнего приготовления не доставили.

На следующее утро поставщик не приехал в оговоренное время, чтобы все забрать. Стоимость услуг компании составила около 3000 евро.

У Ласмы тоже был неприятный опыт с этим поставщиком. Еда также показалась ей не вкусной, несмотря на то, что она заплатила за услуги почти 2000 евро.

Обе пары просили вернуть часть денег, но их просьба была отклонена.

Представитель компании опровергла все обвинения.

"Мы не можем держать еду на столе с 19:00 вечера до 11:00 утра следующего дня так чтобы она не испортилась. Я бы вообще не разрешила своим гостям есть эту еду, потому что это не та еда, которую можно есть, если она испортилась. Но они праздновали свадьбу и все съели.

Они сами сказали, что чеки им не нужны. У нас все было оговорено, мы устно обо всем договорились. Деньги я им не верну, я боюсь с ними общаться. Как они себя вели, когда пришли ко мне 28 августа!" - вспоминает Дайна, представитель компании.

Представитель службы защиты прав потребителей советует обеим парам решить ситуацию, написав официальное заявление в эту компанию, а затем со всеми доказательствами обратиться в учреждение защиты прав потребителей.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu