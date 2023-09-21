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Белый дом: США пока не предоставят ракеты ATACMS Украине

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Президент США Джо Байден, принимает президента Украины Владимира Зеленского
Президент США Джо Байден, принимает президента Украины Владимира Зеленского Фото: EPA/Scanpix

Президент США Джо Байден, принимая в четверг, 21 сентября, президента Украины Владимира Зеленского, объявит о новом пакете военной помощи Киеву. В нем не будет ракет дальнего радиуса действия ATACMS, о предоставлении которых просит Киев.

 

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что основное внимание в очередном пакете помощи будет уделено средствам противовоздушной обороны.

"Эти средства помогут Украине укрепить свою оборону перед зимой, которая обещает быть тяжелой и наполненной новыми российскими атаками по украинской критической инфраструктуре. Таким образом Россия пытается лишить обычных украинцев таких необходимых вещей, как отопление и электричество", - заявил Салливан.

Также Джейк Салливан отметил, что президент Байден "по состоянию на сегодня решил, что не будет предоставлять ATACMS, но не снял этот с повестки дня".

В новом пакете помощи будут дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, бронебойные средства, артиллерийские снаряды и большее число кассетных боеприпасов.

В течение следующего часа Байден должен начать переговоры с Зеленским в Белом доме. Это будет их шестая личная встреча и третий по счету визит Зеленского в Вашингтон за время работы нынешней американской администрации, сообщает Русская служба BBC.

Фото: AP/Scanpix

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