У пенсионерки в Видземской больнице исчезли деньги. Она подозревает кражу

Женщина смутно помнит, что случилось с ее личными вещами и как она оказалась в больнице. В больнице медсестра показала ей, что ее вещи - телефон и кошелек - помещены в сейф.

Мирдза вернулась домой с сейф-пакетом, куда были помещены ее вещи и обнаружила, что из ее кошелька исчезли находившиеся в нем 365 евро. Опекун Мирдзы связался с больницей и сообщил о возможной краже. 30 июля она позвонила представителю больницы, который поначалу вел себя вежливо и пообещал расследовать инцидент, но в последующих звонках стал спрашивать, почему Мирдза не обратилась с официальным заявлением в полицию.

"Я бы хотела, чтобы этот сотрудник встал на колени и принес мне деньги. Я хотела бы посмотреть ему в глаза", - говорит Мирдза. Женщина подозревает, что деньги были вынуты до того, как кошелек поместили в сейф-пакет, или в тот момент, когда она попросила принести из пакета телефон.

Представитель руководства больницы рассказал, что в учреждении проводится внутреннее расследование. После получения объяснений и выяснения обстоятельств будет принято решение - в случае выявления умышленной кражи больница обратится в Государственную полицию.

В больнице утверждают, что при помещении вещей пациента в пакет присутствовать два человека. Однако подтвердить, было ли так же в случае с Мирдзой, не представляется возможным, поскольку камеры видеонаблюдения этого не зафиксировали.

Видземская больница заявляет, что продолжит связываться с Мирдзой, чтобы информировать о ходе расследования.