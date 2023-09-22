WSJ: бронетехника ВСУ прорвала главную линию российской обороны

Как пишет издание, ВСУ сумели преодолеть противотанковые препятствия, в т.ч. рвы и бетонные "зубы дракона", что позволило отправить через позиции РФ бронетехнику. Об этом WSJ сообщил один из украинских военных, слова которого подтверждают опубликованные в интернете российские видео с техникой ВСУ, по которой наносятся удары артиллерии. Брешь в обороне РФ пока небольшая, но теперь позволяет пройти не только пехоте, но и бронетехнике.

В свою очередь Институт изучения войны США (ISW) нашел геолоцированные видео украинской бронетехники в точке южнее последнего из трех слоев так называемой "линии Суровикина" в Запорожской области Украины. Это не говорит о полном ее прорыве обороны, но означает, что на бывших передовых позициях РФ ВСУ закрепились уже достаточно уверенно, а также что в этом месте армия Украины подавила российскую артиллерию и противотанковые средства.

"Прорыв небольшой, и за участок идут тяжелые бои. Армия РФ атакует район артиллерией и идет в контратаки. Украинцы несут серьезные потери", - сообщает WSJ, отмечая, что ВСУ уже потеряли часть прорвавшейся техники. По словам журналистов, сейчас бои ведутся около села Вербовое.

По мнению ISW, ВСУ на этом участке медленно, но стабильно продвигаются с середины августа. Россия отвечает на это переброской все более элитных сил - помимо нескольких соединений ВДВ, появились видеосвидетельства присутствия в районе 22-й гвардейской бригады спецназначения.

Войска РФ пытаются сдерживать контрнаступление ВСУ. При этом, по наблюдениям украинских военных, на первой линии обороны находятся менее подготовленные войска, а в российских контратаках участвуют более подготовленные штурмовые подразделения.