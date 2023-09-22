WSJ: бронетехника ВСУ прорвала главную линию российской обороны

Бронетехника ВСУ прорвала главную линию российской обороны под Работино, пишет "Медуза" со ссылкой на Wall Street Journal. Издание сообщает, что ВСУ смогли преодолеть противотанковые препятствия.
Как пишет издание, ВСУ сумели преодолеть противотанковые препятствия, в т.ч. рвы и бетонные "зубы дракона", что позволило отправить через позиции РФ бронетехнику. Об этом WSJ сообщил один из украинских военных, слова которого подтверждают опубликованные в интернете российские видео с техникой ВСУ, по которой наносятся удары артиллерии. Брешь в обороне РФ пока небольшая, но теперь позволяет пройти не только пехоте, но и бронетехнике.
В свою очередь Институт изучения войны США (ISW) нашел геолоцированные видео украинской бронетехники в точке южнее последнего из трех слоев так называемой "линии Суровикина" в Запорожской области Украины. Это не говорит о полном ее прорыве обороны, но означает, что на бывших передовых позициях РФ ВСУ закрепились уже достаточно уверенно, а также что в этом месте армия Украины подавила российскую артиллерию и противотанковые средства.
"Прорыв небольшой, и за участок идут тяжелые бои. Армия РФ атакует район артиллерией и идет в контратаки. Украинцы несут серьезные потери", - сообщает WSJ, отмечая, что ВСУ уже потеряли часть прорвавшейся техники. По словам журналистов, сейчас бои ведутся около села Вербовое.
По мнению ISW, ВСУ на этом участке медленно, но стабильно продвигаются с середины августа. Россия отвечает на это переброской все более элитных сил - помимо нескольких соединений ВДВ, появились видеосвидетельства присутствия в районе 22-й гвардейской бригады спецназначения.
Войска РФ пытаются сдерживать контрнаступление ВСУ. При этом, по наблюдениям украинских военных, на первой линии обороны находятся менее подготовленные войска, а в российских контратаках участвуют более подготовленные штурмовые подразделения.
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