Видео ⟩ В Иманте во дворе жилого дома подожгли автомобиль. Но пострадал не он один

На записи камеры видеонаблюдения видно, как незадолго до четырех утра возле рынка Дамме из-под покрова темноты выходит мужчина и приближается к припаркованному автомобилю Škoda, после чего начинает поджигать резиновые детали машины. Когда появляется пламя, мужчина убегает.

В результате поджога были полностью уничтожены автомобили Škoda и Toyota. Теперь их придется списать в металлолом. Еще один автомобиль Škoda получил легкие повреждения. Из-за жары пластиковые детали вдоль окон автомобиля расплавились.

Владелица сгоревшей Toyota Ирина сожалеет, что пострадала именно ее машина. "В четыре утра нам позвонили из полиции и сказали, что машины сгорели. Пожарные уже все потушили. Сказали, что поджог устроил некий молодой парень. Поджег ту машину, после этого загорелась моя. Не знаю, зачем поджигали ту машину, но жаль, что загорелась и моя", - говорит она.

Поскольку начало пожара хорошо видно на камерах видеонаблюдения, полиция уже начала расследование и просит помощи жителей, чтобы как можно скорее поймать виновника. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с испытательным сроком до трех лет или без такового.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)