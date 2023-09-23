Умер экс-президент Италии Джорджо Наполитано

В 1996-1998 годах Джорджо Наполитано был министром внутренних дел в левоцентристском правительстве Романо Проди. Пост президента Италии занимал в 2006-2015 годах, в 2013 году впервые в истории страны был переизбран на второй срок. Он работал с пятью разными премьер-министрами, включая Сильвио Берлускони, и был главой государства во время долгового кризиса, охватившего еврозону в начале 2010-х . По мнению ряда наблюдателей, Наполитано сыграл важную роль в выходе из этого кризиса: в одной из биографий его называют "коммунистом, который спас Италию".