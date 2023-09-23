Германия может создать пограничные пункты на границе с Польшей и Чехией

Введение временных пунктов пограничного контроля может стать способом более активной борьбы с контрабандой людей, заявила Фезер в интервью газете Welt am Sonntag.

Германия уже увеличила присутствие полиции на границе с обоими восточными соседями.

Однако Фезер отметила, что введение более строгого контроля не означает, что Германия больше не будет предоставлять убежища.

"Если человек просит убежища на границе, запрос на убежище должен быть обработан в Германии. Это четкое юридическое обязательство", - подчеркнула министр.

Она добавила, что защита внешней границы Европейского Союза (ЕС) по-прежнему имеет решающее значение, чего, по ее мнению, можно достичь с помощью общей системы предоставления убежища.