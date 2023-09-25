Фото ⟩ Вайкуле на гастролях, Ким на корте, а Пугачева и Галкин на море

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как знаменитости провели свои выходные. Узнайте, кто давал концерт, а кто отдыхал.
У Светланы Лободы новая фотосессия
Анна Седокова была в клубе
Maruv прыгала на мяче
Маркус Рива был на съемках
Noize MC показывал кадры из Литвы
Лева Би-2 поздравлял супругу с днем рождения
Ирина Шейк на выставке
Ретро от блогера Christeendoll
Рената Литвинова в тумане
Интарс Бусулис на репетиции
Максим Галкин и Алла Пугачева на море
Лайма Вайкуле на гастролях
Настя Каменских анонсирует свой концерт
София Стужук хвасталась фигурой
Ким Кардашьян на теннисном корте
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