Гороскоп на неделю с 25 сентября по 1 октября: все как бы хорошо, но вот человеческий фактор...

Скорпион

У Скорпионов могут появиться новые враги, но окружающие своевременно предупредят их о возможной опасности. Особенно это касается друзей и коллег, которые вежливо и услужливо укажут на приближающиеся неприятности. Астрологи считают, что Скорпионам сейчас лучше сделать ставку на выполнение своих должностных обязанностей, на работу. Отдых и развлечения пока подождут.

Стрелец

Стрельцам эксперты рекомендуют пока не браться за дела, результат которых слишком непредсказуем и зависит от множества переменных. Лучше попробовать заняться тем, в чем есть максимальная уверенность. Не исключено, что ранее закрытые двери вдруг распахнутся - Стрельцы увидят перед собой новые возможности и смогут справиться с теми проблемами, решения которых они ранее не видели.

Козерог

Козерогам сейчас лучше не осуждать окружающих, дабы не быть осужденными самим. Это простое правило, которое работает в любое время, но сейчас, в конце сентября, оно начнет работать с новой, еще большей силой. Энергетика небесных покровителей сейчас довольно стабильна, поэтому можно смело уходить с головой в дела и бизнес, но не переутомляться, ведь здоровье важнее всего.

Водолей

Если Водолеи хотят добиться успеха в период с 25 сентября по 1 октября, то им стоит избегать таких пороков, как праздность, сонливость, лень, страх, гнев. Это худшие враги удачи. Что касается лучших ее друзей, то тут стоит отметить любовь, доброту, щедрость, трудолюбие и открытость. Нет ничего лучше, чем проявление великодушия к любимым и друзьям.

Рыбы

Любое неосторожное замечание может вызвать болезненную реакцию Рыб - такова их суть. В эти семь дней ситуация частично может измениться. Рыбы смогут стать гораздо более стойкими к критике, причем неоправданной. Нервная система этих людей укрепится, что приведет к повышенной продуктивности, спокойствию. Если Рыбы почувствуют усталость, им можно будет потратить немного денег на развлечения.