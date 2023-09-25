Гороскоп на неделю с 25 сентября по 1 октября: все как бы хорошо, но вот человеческий фактор...

В целом в грядущие семь дней все будет очень стабильно и благоприятно. Это значит, что неделя пройдет спокойно, без эксцессов, без проблем и особого негатива. Конечно же, не стоит забывать о человеческом факторе - кому-то придется столкнуться с неприятными людьми и событиями, ими спровоцированными.
Овен
Овнам на этой неделе необходимо уделить особое внимание сфере любви, особенно если это касается отношений на расстоянии. Нужно проявить заботу и внимание к своей половинке, причем сделать это максимально ненавязчиво. В работе и бизнесе на горизонте могут возникнуть новые трудности, но в ближайшем будущем они сойдут на нет и принесут немало хорошего - прибыль, полезный опыт.
Телец
Тельцы на этой неделе могут ощущать некоторый творческий застой. Не будет идей, продвижения в бизнесе и делах, но при более детальном рассмотрении эти задержки и некое уныние могут стать новой мотивацией в будущем. Это будет определенный толчок к тому, чтобы начать изучать что-то новое. В любви Тельцам лучше не рисковать и не заводить отношения с теми, в ком они не уверены на сто процентов.
Близнецы
Близнецов может подвести иллюзорное чувство безмятежности. Им покажется, что все в этом мире движется в том направлении, в котором удобно им самим, но это не так. Сейчас факты сложно различимы, однако это не значит, что нельзя доверять тому, что видишь. Важно обращаться за помощью не к сердцу, а к логике и разуму. Это лучший способ остаться на плаву и выйти победителем из любых сложных ситуаций.
Рак
Ракам очень важно помнить про один нюанс - на этой неделе миром правит двойственность. Это будет заметно буквально во всем - люди будут то добрыми, то неприемлемо злыми и расчетливыми. Работа будет то наваливаться, то отступать, приводя к безделью. Во всей этой вакханалии только сами Раки смогут оставаться спокойными. На удивление, их терпение и сила воли укрепятся.
Лев
У нас никогда нет второго шанса произвести первое впечатление. Львы нечасто об этом забывают, но на этой неделе могут забыть. Именно поэтому астрологи любезно напоминают им об этом. Не стоит рассчитывать на то, что судьба подарит второй шанс в любви, в делах. Если нужно идти на собеседование или на романтическое свидание, лучше выложиться по полной с первого раза.
Дева
Девам нужно ковать железо, пока горячо. Эта неделя будет очень продуктивной. Их энергетика возрастет, причем существенно. Возможны проблемы со здоровьем и неприятные новости, но Девы справятся со всем. Все трудности временны - нужно помнить об этом всегда, а самочувствие и настроение напрямую зависят от ментального состояния. Поэтому нельзя терять веру в себя.
Весы
У Весов в период с 25 сентября по 1 октября может появиться дар убеждения. Нужно попробовать убедить какого-нибудь человека в чем-то важном - например, отговорить близкого человека от ошибки, если он хочет что-то сделать, но не слышит рекомендаций. Можно также дать полезный совет сыну или дочери, маме или папе. Убеждение не должно иметь эгоистичную основу, оно должно нести пользу.
Скорпион
У Скорпионов могут появиться новые враги, но окружающие своевременно предупредят их о возможной опасности. Особенно это касается друзей и коллег, которые вежливо и услужливо укажут на приближающиеся неприятности. Астрологи считают, что Скорпионам сейчас лучше сделать ставку на выполнение своих должностных обязанностей, на работу. Отдых и развлечения пока подождут.
Стрелец
Стрельцам эксперты рекомендуют пока не браться за дела, результат которых слишком непредсказуем и зависит от множества переменных. Лучше попробовать заняться тем, в чем есть максимальная уверенность. Не исключено, что ранее закрытые двери вдруг распахнутся - Стрельцы увидят перед собой новые возможности и смогут справиться с теми проблемами, решения которых они ранее не видели.
Козерог
Козерогам сейчас лучше не осуждать окружающих, дабы не быть осужденными самим. Это простое правило, которое работает в любое время, но сейчас, в конце сентября, оно начнет работать с новой, еще большей силой. Энергетика небесных покровителей сейчас довольно стабильна, поэтому можно смело уходить с головой в дела и бизнес, но не переутомляться, ведь здоровье важнее всего.
Водолей
Если Водолеи хотят добиться успеха в период с 25 сентября по 1 октября, то им стоит избегать таких пороков, как праздность, сонливость, лень, страх, гнев. Это худшие враги удачи. Что касается лучших ее друзей, то тут стоит отметить любовь, доброту, щедрость, трудолюбие и открытость. Нет ничего лучше, чем проявление великодушия к любимым и друзьям.
Рыбы
Любое неосторожное замечание может вызвать болезненную реакцию Рыб - такова их суть. В эти семь дней ситуация частично может измениться. Рыбы смогут стать гораздо более стойкими к критике, причем неоправданной. Нервная система этих людей укрепится, что приведет к повышенной продуктивности, спокойствию. Если Рыбы почувствуют усталость, им можно будет потратить немного денег на развлечения.
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