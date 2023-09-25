LOBODA презентовала новый видеоклип, снятый в экстремальных условиях

"Я благодарна своим поклонникам, проживающим сегодня во всем мире, за вдохновение. После успешного альбома Made in U мне захотелось дать новую жизнь полюбившимся вам песням. Я не умею сдаваться, верю себе и всегда верю в себя .. и я иду вперед. Это то, как живет сегодня каждый украинец - с верой в сердце, преодолевая много трудностей… порою пробивая несокрушимые стены", - комментирует премьеры LOBODA.