Фото ⟩ Родители школьников пожаловались на материалы по русскому языку: VISC внесет правки

На выходных пользовательница соцсети X (бывший Twitter) поделилась несколькими скриншотами из учебных материалов по русскому языку для 9-го класса.

В материалах рассказывается, например, о Московском военном учебном заведении для девочек. В ряде материалов также присутствуют ссылки на сайты с российским доменом. На публикацию обратили внимание и выразили недоумение другие пользователи соцсети.

В Министерстве образования и науки сообщили, что информация передана в Государственный центр содержания образования.

Šie ir fragmenti no materiāliem 9.kl. krievu valodā. Ir 2023. gads un šajā priekšmetā tiek mācīts par Maskavas militārās izglītības iestādi meitenēm. Un par apmaiņas programmu, kur fonā Kremlis. Un viscaur materiāls ar atsauci uz ru www adresēm. Nu, kā, @IZM_gov_lv? pic.twitter.com/9AC6xfEAvo — Austra Auziņa (@ausii_runaa) September 24, 2023