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Фото ⟩ Родители школьников пожаловались на материалы по русскому языку: VISC внесет правки

rus.tvnet.lv LETA
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Родители школьников пожаловались на материалы по русскому языку: VISC внесет правки
Родители школьников пожаловались на материалы по русскому языку: VISC внесет правки Фото: Ekrānuzņēmums no X/ Austra Auziņa @ausii_runaa

Государственный центр содержания образования (VISC), отреагировав на полученную информацию, пересмотрит учебные материалы по русскому языку для 9-го класса и до 31 октября внесет в них правки, сообщило Министерство образования и науки (IZM).

На выходных пользовательница соцсети X (бывший Twitter) поделилась несколькими скриншотами из учебных материалов по русскому языку для 9-го класса.

В материалах рассказывается, например, о Московском военном учебном заведении для девочек. В ряде материалов также присутствуют ссылки на сайты с российским доменом. На публикацию обратили внимание и выразили недоумение другие пользователи соцсети.

В Министерстве образования и науки сообщили, что информация передана в Государственный центр содержания образования.

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