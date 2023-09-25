Видео ⟩ В Таллинне подростки напали на пожилую женщину. Возможен конфликт на почве политики

Скандальное видео прислали в редакцию издания сразу несколько читателей. "В Таллинне молодые отморозки накинулись на пожилую русскоязычную женщину, выкрикивая оскорбления. Очевидцы вызвали полицию. Один из нападавших даже ударил потерпевшую по лицу, пытаясь вырвать у нее телефон", – сообщил один из них.

Видео было загружено в интернет в ночь на 25 сентября, инцидент произошел у магазина Lindex в Старом городе.

Предположительно, его причиной стал конфликт на политической почве, поскольку в числе прочего имеющие эстонский акцент подростки кричали по-русски "Путин – х**ло".

Как прокомментировала руководитель процессуального отдела Ида-Харьюского отделения полиции Инна Тоатер, 24 сентября ночью около четырех часов полиция получила сообщение о том, что на улице Виру возник конфликт между группой из четырех молодых людей и женщиной.

"Все стороны этого конфликта были в состоянии алкогольного опьянения. Полиция задержала 20-летнего молодого человека, говорившего на эстонском. Мы также начали уголовное производство по статье о физическом насилии. Все точные обстоятельства произошедшего выяснятся в ходе производства по делу, в том числе и причины возникновения конфликта", – заявила она.

"Оскорбления, агрессия, травля и насилие в общественном пространстве недопустимы", – подчеркнула Тоатер. Полиция благодарит свидетеля, который заметил происходившее и сообщил об этом в Центр тревоги Эстонии.

На худи одного из подростков заметен логотип Таллиннской спортивной школы. На вопрос, кому выдаются такие худи и может ли изображенный на видео парень быть воспитанником этой организации, в мэрии ответили следующее: "Надпись еще не означает, что человек имеет отношение к Таллиннской спортшколе. Во всех обстоятельствах этого инцидента предстоит разобраться полиции".