«Полное пренебрежение к законам» — юристы о видео, где сын Кадырова избивает обвиняемого в сожжении Корана

Также теоретически возможно привлечение к ответственности виновных, допустивших к заключенному избившего его человека, по ст. 20.17 КоАП — «нарушение пропускного режима охраняемого объекта», отметил юрист.

Что касается распространения видео и комментария к нему в телеграм-канале Рамзана Кадырова, пост содержит высказывания, которые можно квалифицировать по статьям УК РФ о «призывах к осуществлению экстремистской деятельности» (ст. 280) и об экстремистских высказываниях, совершенных лицом с использованием служебного положения (ст. 282), считает медиаюрист.

«По сути это вызов всей правовой системе России. В конкретном регионе показали, что они могут совершать преступления и им за это ничего не будет», — сказала член СПЧ Ева Меркачеву в комментарии телеграм-каналу Ксении Собчак.

Она сообщила, что готовит запрос о том, чтобы следствие приняло «соответствующие меры»: «Сейчас у нас есть видеодоказательство преступления. Этот факт никем не оспаривается. Теперь есть уже видео, личность человека, который совершает преступление – очевидно». Еще один запрос она планирует написать для того, чтобы Журавеля вывезли «из учреждений ФСИН этого региона в другой субъект, где он будет в безопасном месте».

При этом адвокат Никиты Журавеля Александр Серебренников заявил газете «Коммерсант», что больше не защищает его. На вопрос о том, кто же теперь его адвокат, Серебреников предложил «обратиться в управление СК по Чеченской республике». Он также отказался подтвердить, что на видео, выложенном Кадыровым, Никита Журавель.