Спикер парламента Канады извинился за приглашение ветерана нацистской дивизии на встречу с Зеленским

Линия Фото: BBC

Виталий Червоненко

Украинская служба Би-би-си

Дивизия СС «Галичина» — одна из страниц украинской истории, о которой продолжаются споры и в самой Украине. Да и офис Зеленского недавно участвовал в такой дискуссии, резко осуждая глорификацию участников дивизии.

Ее создали в 1943 году из тысяч юных добровольцев, считавших, что они будут воевать за независимую Украину вместе с немцами. Подразделение участвовало в ряде боев на Галичине, было разбито и реформировано.

Однако не следует путать его с Украинской повстанческой армией, которая воевала сначала против нацистских войск, а затем против советских подразделений вплоть до конца 50-х годов. Даже Степан Бандера не поддерживал создание СС «Галичины».

После войны подразделение оказалось в английской зоне оккупации, его участники провели определенное время в лагерях для пленных. Запад не выдал их СССР, молодых воинов отпустили и они разъехались по всему миру и стали в своих странах активными участниками украинской диаспоры.

Трибунал в Нюрнберге не доказал причастность СС «Галичины» к военным преступлениям, так что юридических претензий к ним в новых странах не было.

Однако приставка СС наложила на них клеймо, которое в Украине даже в 2021 году вызвало резкое неприятие.

Тогда в Киеве несколько сотен человек провели марш в честь СС «Галичина», который в конце концов осудило руководство государства и столицы. А Офис президента Зеленского опубликовал гневную реакцию на марш и назвал его пропагандой нацистского режима. «Нацисты пытались использовать людей на захваченных территориях ради своих целей», — оценил Офис президента само создание СС «Галичины».

Более того, известный исследователь украинских националистических движений Владимир Вятрович хоть и назвал участников СС «Галичина» «жертвами» Второй мировой войны, но марш в их честь также не поддержал.

Что лучше всего показало отношение к дивизии не только большинства населения Украины, но даже ярких исследователей и сторонников националистических движений XX века.

Контекст Фото: BBC

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