Предприятие, отменившее заказ на 6500 свечей у благотворительного проекта, принесло извинения

"Дорогие друзья! Спасибо всем за поддержку, мы "по уши" в заказах на свечи. Не можем даже всем сразу же ответить на электронную почту, и не злитесь, если заказы нужно немного подождать - абсолютно все будут отправлены" - говорится в новом сообщении Grupu māja neatkarīgai dzīvei.

Благотворительная организация хочет рассказать, что ситуация с предприятием, с которым возникло недоразумение, решена.

"Предприятие извинилось и мы извинения, конечно, приняли. В жизни в конце концов всякое бывает, определенно во время переговоров мы друг друга не до конца поняли. Предприятие было готово приобрести все изготовленные свечи, но нужно сказать, что этих свечей больше нет! Все изготовленные для этого заказа свечи раскуплены до последней!

Спасибо, дорогие! С такой группой поддержки дом для молодых людей с очень тяжелыми нарушениями развития мы точно построим. Держите кулаки, чтобы нам хватило силы разослать всем уже заказанные свечи. И тогда уже будем делать следующие..." - говорится в сообщении.

Кампанию Miljons sveču grupu mājai можно поддержать как покупая свечи, так и внося пожертвования.

Если вы хотите заказать свечи, пишите на Facebook или на электронную почту inga.skestere@lkndz.lv.

Вся прибыль с продажи свеч направлена на создание группового дома для молодых людей о чень тяжелыми нарушениями развития!

Мы будем от всего сердца благодарны и за каждое пожертвование на исполнение большой цели!"

Счет для пожертвований: "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi" Biedrība, Reģ nr. 40008150439, Konts: LV36HABA0551043713971