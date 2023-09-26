Безальтернативная зависимость. Почему Европа не может сократить импорт российского сжиженного газа

Всего в 2022 году в Европу было направлено более 16 млн тонн ямальского СПГ — это более 75% от годового объема производства предприятия.

Небольшие объемы СПГ в страны Европы идут из Ленинградской области — с заводов «Криогаз-Высоцк» (совместный проект «Новатэка» и «Газпромбанка») и «Газпром СПГ Портовая».

В некоторые месяцы после начала войны в Украине объем импорта СПГ из России превышал максимальный с начала 2020 года. Так, пиковые значения, по данным аналитического центра Bruegel, приходились, например, на март (1,987 млн кубометров) и ноябрь (1,851 млн кубометров) 2022 года. Для сравнения: в марте 2021 года Европа импортировала 1,579 млн кубометров российского СПГ, в ноябре того же года — 1, 186 млн кубометров.

Европейские санкции резко сократили импорт российской нефти и ввели запрет на импорт всех видов угля, но не затронули СПГ. Сейчас в ЕС действует запрет на импорт российской сырой нефти, поставляемой морем, а также эмбарго на нефтепродукты. Поставки газа под санкции не попали.

В начале сентября министр энергетики Испании Тереза Рибера заявила Reuters, что сейчас у ЕС нет краткосрочного плана по отказу от российского СПГ.

С чем связан резкий рост поставок российского СПГ в Европу?

Фактически ЕС пытается снизить зависимость от российского трубопроводного газа за счет увеличения поставок российского же СПГ.