Президент: в случаях массового наплыва мигрантов Латвия готова закрыть границу с Беларусью

На встрече обсуждался вклад Германии в безопасность региона, а также потенциальные риски гибридной угрозы на границе НАТО, сообщил агентству LETA советник президента Мартиньш Дрегерис.

Ринкевич выразил благодарность за участие Германии в обеспечении безопасности Балтийского региона и планы по увеличению численности вооруженных сил и в том числе подтвердил готовность Латвии принять ротацию боевых самолетов Германии в Лиелварде в 2024 году.

Обсуждая потенциал гибридных атак на границе Латвии с Беларусью, Ринкевич отметил, что Латвия готова принять все необходимые меры, в том числе закрыть границу с Беларусью и Россией.