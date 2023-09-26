Комиссия ООН собрала доказательства применения ВС РФ пыток в Украине

Отдельно комиссия затрагивает вопрос о "разрушительных последствиях" войны для детей. Указывается, что эксперты продолжают расследовать случаи вывоза в РФ из Украины несопровождаемых несовершеннолетних лиц. Однако из-за недостаточной ясности и прозрачности в отношении полного масштаба, обстоятельств и категорий переданных детей процесс их возвращения на родину может быть затруднен, подчеркивают авторы.

"Комиссия также обеспокоена утверждениями о геноциде в Украине, - отмечается далее в докладе. - Например, некоторая риторика, передающаяся российскими государственными и другими средствами массовой информации, может представлять собой подстрекательство к геноциду. Комиссия продолжает свои расследования по этим вопросам".

Работа международной комиссии по расследованию нарушений в Украине

В марте 2023 года Совет по правам человека ООН рассмотрел подробный письменный доклад Независимой международной комиссии по расследованию нарушений в Украине, представленный в конце ее первого мандата, и продлил этот мандат еще на год.

В настоящее время комиссия проводит более углубленные расследования в отношении незаконных нападений с применением оружия взрывного действия, нападений, наносящих ущерб гражданскому нападению, пыток, сексуального и гендерного насилия, а также нападений на энергетическую инфраструктуру в Украине.