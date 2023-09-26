Сквер у Национальной оперы закроют на ремонт

В сквере оперы будет обновлено грунтовое покрытие на площади в 1350 квадратных метров с иcпользованием смесей фильтрующих минеральных материалов. После обновления дорожек обслуживающее сквер предприятие Rīgas meži отремонтирует и установит на площади 22 скамейки и урны для мусора.

Реконструкцию сквера по поручению департамента жилья и среды Рижской думы будет осуществлять SIA Infrakom.

Стоимость работ по замене покрытия пешеходных дорожек в сквере у Национальной оперы запланирована в размере 47 415 евро, а стоимость работ по надзору - 664 евро, включая налог на добавленную стоимость.

Согласно информации, доступной на Firmas.lv, компания Infrakom была зарегистрирована в 2013 году. Владельцем компании является Айвар Залужинскис. В 2022 году оборот Infrakom составил 800 000 евро, а прибыль - около 50 000 евро.