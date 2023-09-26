Гражданство Латвии в порядке натурализации получат 69 человек

Кабинет министров во вторник поддержал предоставление латвийского гражданства в порядке натурализации 69 жителям Латвии.
Большинство, или 64% претендентов составляют русские, 12% - белорусы, 9% - литовцы, есть также поляк, татарин, якут, китаец, украинец, казах.
В ближайшие дни новые граждане получат по почте уведомление от Управления по делам гражданства и миграции, в котором будет содержаться информация о приеме лица в гражданство, а также об оформлении нового гражданского паспорта.
Всего в порядке натурализации гражданство Латвии получили 149 153 человека.
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