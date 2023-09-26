Видео ⟩ Пьяная школьница призналась отцу, где смогла купить алкоголь в Риге

"Моя 14-летняя дочь употребляла алкоголь. В ходе разговора я выяснил, что алкоголь девочки купили в магазине в центре Риги. Оказывается, все несовершеннолетние ученики Бабитской средней школы ходят в этот магазин за алкоголем и сигаретами, потому что там не спрашивают удостоверения личности и никого не волнует возраст покупателя. Просим откликнуться и обратить внимание на этого недобросовестного продавца", - написал встревоженный отец в программу Bez Tabu.

Обеспокоенная мать также сообщила программе о магазине в центре Риги, в котором несовершеннолетним продают такие товары, как табак, электронные сигареты и алкоголь.

"Моя 14-летняя дочь купила электронные сигареты. Полиция выписывает магазину штраф, который торговец просто оплачивает и продолжает продавать. Это патовая ситуация", - возмущается мать.

Программа Bez Tabu выясняет, что это небольшой магазинчик на улице Марияс, между пунктом обмены валюты и входом в тату-салон во дворе.

Программа установила наблюдение за магазином. Выждав несколько минут, программа также подходит к магазину.

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