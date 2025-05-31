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Сб, 31.05.2025
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За сутки в авариях пострадали 17 человек

Авария.

За минувшие сутки в Латвии в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 17 человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

В том числе пострадали два пешехода, три велосипедиста и один водитель электросамоката.

Всего за минувшие сутки в Латвии было зарегистрировано 146 дорожно-транспортных происшествий.

Пойманы четыре водителя, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено два административных и два уголовных дела.

Также был задержан 191 нарушитель скорости, а всего оформлено 518 протоколов за нарушения правил дорожного движения.

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