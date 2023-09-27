Андреа Бочелли даст концерт в Латвии

У Андреа Бочелли, считающегося иконой итальянской вокальной традиции, уже продано более 90 миллионов записей. Свой путь к славе певец начал с победы на музыкальном фестивале в Сан-Ремо в 1994 году. Уже почти три десятилетия А. Бочелли радует мир своим божественным голосом, неповторимым тембром и обширным репертуаром от оперных шедевров до песен эстрадного жанра.

Андреа Бочелли, концерты которого собирают огромное количество людей, уже установил несколько мировых рекордов в музыкальной индустрии. В 2010 году артист был удостоен звезды на Аллее славы в Голливуде, шесть раз был номинирован на премии "Грэмми" и "Латинская Грэмми", пел для четырех президентов США, трех пап, британской королевской семьи, многих премьер-министров, на Олимпийских играх, а также Всемирных выставках, включая церемонию открытия Всемирной выставки 2021 года в Дубае.

В 2022 году Андреа Бочелли выпустил рождественский альбом A Family Christmas, записанный вместе с сыном Маттео и дочерью Вирджинией.

Богатый и мощный тембр голоса А. Бочелли настолько универсален, что певец может исполнять все: от bel canto до verismo furoro, от религиозного репертуара до популярных баллад. Все это находит отражение в его репертуаре, и на каждом концерте артист покоряет публику до глубины души.

24 января 2025 года в "Арене Рига" состоится эксклюзивный и изысканный концерт Андреа Бочелли. Билеты можно будет приобрести с 3 октября, 10.00 в сети Biļešu Serviss.