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Фото, видео ⟩ Парк Победы планируют открыть в День Лачплесиса. Как проходит строительство?
Парк Победы планируют открыть в день Лачплесиса. Как проходит строительство? Фото: Jānis Škapars/TVNET
Apollo.lv Jānis Škapars Pauls Jānis Siksnis rus.tvnet.lv
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Прошло больше года с момента сноса памятника советской армии в парке Победы, но он до сих пор не открыт для посещения. Последние полгода на территории работают строители, задача которых - превратить ее в зону активного и спокойного отдыха. Apollo.lv отправился в парк Победы, чтобы посмотреть, как он выглядит сейчас, и поговорить с вице-мэром Риги Эдвардом Ратниексом о работах, которые уже проделаны и которые еще предстоит выполнить.

Парк планируют открыть в День Лачплесиса

Сейчас идет благоустройство территории, которое планируется завершить в этом году. Живописная часть должна раскинуться на площади в девять гектаров, на ней также построят пешеходные и велосипедные дорожки, дорожки для бега, катания на роликах и лыжах. Дорожки в парке займут 9100 квадратных метров.

Галерея: Первый этап реконструкции парка Победы

Ратниекс рассказал порталу Apollo, что делается все возможное, чтобы зону отдыха можно было открыть уже в День Лачплесиса, 11 ноября, когда парку исполнится 100 лет. В день праздника всех жителей также приглашают на концерт. Ратниекс отмечает, что, вероятно, к 11 ноября в парке будут посажены еще не все деревья. Однако ко дню открытия поставлена ​​цель привести в порядок дорожки и мостики парка.

"Конечно, завершение работ зависит от погоды, но и строители, и сотрудники думы все решают оперативно", - говорит заместитель председателя Рижской думы. Ратниекс отмечает, что к 11 ноября необходимо уложить тротуары, в том числе гравийные и асфальтовые, посеять траву, посадить кустарники, установить освещение, скамейки и урны для мусора. По засеянной траве нельзя будет ходить до следующего года, поэтому посетителям придется передвигаться по тропинкам. "Мы надеемся, что в следующем году отдыхающие уже смогут загорать на траве", - говорит вице-мэр.

Задержать работы могут погода и некоторые организационные проблемы, к примеру, если не придет заказ из-за границы.

За полгода парк изменился

Реконструкция парка идет полным ходом, и некоторые результаты уже можно увидеть - например, созданные при помощи экскаваторов холмы, под которыми проложены тоннели. ​Ратниекс отмечает, что живописную часть парка составляют холмики, туннели и мосты. Деревья также планируют разместить так, чтобы они не закрывали вид с вершины холмов парка.

​Полностью преобразился и бывший бетонный бассейн, который теперь больше похож на реку. Планируется соединить его с соседней Марупите. Берег реки будет благоустроен. Также в парке строится скейт-парк.

Видео: Пейзаж в парке Победы

Историческое значение парка подчеркнуто произведениями искусства, табличками и клятвами земессаргов

Обращаясь к неоднократно высказывавшейся идее о необходимости восстановления исторического значения парка Победы, Ратниекс напоминает, что изначально парк был создан в честь победы латвийской армии над войсками Бермонта. "Парк во многом связан со свободой и независимостью Латвии. Ничто не отнимет у него эту идею".

Вице-мэр отмечает, что в туннелях парка будут размещены произведения современного искусства, разработанные Латвийской академией художеств, которые визуально расскажут об истории парка. В определенных местах на территории также будут размещены таблички с информативными материалами об истории парка. Их предоставит Латвийский военный музей. Также в Минобороны поддержали идею о том, чтобы на части террасы парка возле преображенного бассейна земессарги могли принимать присягу. При поддержке Минобороны также планируется создать объект, который расскажет о присяге земессаргов.

"Концерт, который состоится 11 ноября, покажет, что парк теперь имеет совершенно другую идентичность, никак не связанную с советской оккупацией", - говорит вице-мэр.

Видео: Строительство тоннелей в парке Победы

Реконструированный бассейн в парке Победы

Фото: Pauls Siksnis/TVNET GRUPA

На втором этапе реконструкции запланировано создание спортивной инфраструктуры

На втором этапе реконструкции парка планируется создать отдельную зону активного отдыха. "Учитываются аспекты как активного, так и спокойного отдыха. Мы работаем над тем, чтобы это место было доступно всем жителям Риги", - говорит Ратниекс.

На втором этапе реконструкции парка планируется построить лыжно-роллерную трассу для занятий спортом зимой и летом. Ее длина с изгибом достигнет одного километра, а без изгиба - 890 метров. Трасса также предназначена для велосипедистов. Ее разработку согласовали с одним из главных организаторов велосоревнований Riteņvasara Александром Бриедисом, который в мае этого года был возмущен планами по сокращению трассы. Однако Ратниекс подчеркнул, что разногласия с велосипедистами решены. По просьбе организаторов были расширены стартовый и финишный участки трассы.

Помимо спортивной трассы, планируется создание баскетбольных площадок. По словам Ратниекса, сделать их предложили несколько известных латвийских баскетболистов. Также здесь появятся столы для настольного тенниса, две большие песочницы для детей, оборудованные игровые площадки и другие объекты спортивной инфраструктуры. Ратниекс отметил, что через год после завершения второго этапа на новых площадках можно будет проводить баскетбольные соревнования.

​Будет сохранен пункт проката лыж, планируется построить душевые, где спортсмены смогут помыться после занятий. В пункте проката также запланированы уборные.

Фото: Скейтпарк в парке Победы

Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

При разработке проекта реконструкции прислушались к предложениям жителей

Касаясь участия рижан в разработке проекта реконструкции парка, Ратниекс напоминает, что именно рижане большинством в 64% голосов в ходе опроса решили, как в будущем нужно благоустраивать парк.

Также в Рижской думе прошла встреча с представителями районных ассоциаций Торнякалнса и Агенскалнса, которые подчеркнули необходимость возможностей для занятий спортом в парке. Эти идеи так же, как и предложения сотрудников спортивной школы, были учтены при разработке спортивной трассы.

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