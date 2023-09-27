Фото, видео ⟩ Парк Победы планируют открыть в День Лачплесиса. Как проходит строительство?

Прошло больше года с момента сноса памятника советской армии в парке Победы, но он до сих пор не открыт для посещения. Последние полгода на территории работают строители, задача которых - превратить ее в зону активного и спокойного отдыха. Apollo.lv отправился в парк Победы, чтобы посмотреть, как он выглядит сейчас, и поговорить с вице-мэром Риги Эдвардом Ратниексом о работах, которые уже проделаны и которые еще предстоит выполнить.

Парк планируют открыть в День Лачплесиса

Сейчас идет благоустройство территории, которое планируется завершить в этом году. Живописная часть должна раскинуться на площади в девять гектаров, на ней также построят пешеходные и велосипедные дорожки, дорожки для бега, катания на роликах и лыжах. Дорожки в парке займут 9100 квадратных метров.

Галерея: Первый этап реконструкции парка Победы

Ратниекс рассказал порталу Apollo, что делается все возможное, чтобы зону отдыха можно было открыть уже в День Лачплесиса, 11 ноября, когда парку исполнится 100 лет. В день праздника всех жителей также приглашают на концерт. Ратниекс отмечает, что, вероятно, к 11 ноября в парке будут посажены еще не все деревья. Однако ко дню открытия поставлена ​​цель привести в порядок дорожки и мостики парка.