Фото, видео ⟩ Парк Победы планируют открыть в День Лачплесиса. Как проходит строительство?

Прошло больше года с момента сноса памятника советской армии в парке Победы, но он до сих пор не открыт для посещения. Последние полгода на территории работают строители, задача которых - превратить ее в зону активного и спокойного отдыха. Apollo.lv отправился в парк Победы, чтобы посмотреть, как он выглядит сейчас, и поговорить с вице-мэром Риги Эдвардом Ратниексом о работах, которые уже проделаны и которые еще предстоит выполнить.
Парк планируют открыть в День Лачплесиса
Сейчас идет благоустройство территории, которое планируется завершить в этом году. Живописная часть должна раскинуться на площади в девять гектаров, на ней также построят пешеходные и велосипедные дорожки, дорожки для бега, катания на роликах и лыжах. Дорожки в парке займут 9100 квадратных метров.
Галерея: Первый этап реконструкции парка Победы
Ратниекс рассказал порталу Apollo, что делается все возможное, чтобы зону отдыха можно было открыть уже в День Лачплесиса, 11 ноября, когда парку исполнится 100 лет. В день праздника всех жителей также приглашают на концерт. Ратниекс отмечает, что, вероятно, к 11 ноября в парке будут посажены еще не все деревья. Однако ко дню открытия поставлена цель привести в порядок дорожки и мостики парка.
"Конечно, завершение работ зависит от погоды, но и строители, и сотрудники думы все решают оперативно", - говорит заместитель председателя Рижской думы. Ратниекс отмечает, что к 11 ноября необходимо уложить тротуары, в том числе гравийные и асфальтовые, посеять траву, посадить кустарники, установить освещение, скамейки и урны для мусора. По засеянной траве нельзя будет ходить до следующего года, поэтому посетителям придется передвигаться по тропинкам. "Мы надеемся, что в следующем году отдыхающие уже смогут загорать на траве", - говорит вице-мэр.