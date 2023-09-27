МВД Литвы: Число прибывших из Латвии нелегалов в этом году выросло в 20 раз

Как сообщили в МВД Литвы, по данным на 25 сентября в Литве были задержаны 822 гражданина третьих стран, прибывших через границу с Латвией.

"Это в 20 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении министерства.

Ситуацию с нелегальной миграцией и новые тенденции министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте обсудила в среду по телефону с новым министром внутренних дел Латвии Рихардом Козловскисом.

"Литва приложила все усилия для усиления охраны государственной границы, и мы получили результат - количество попыток незаконного пересечения границы значительно сократилось. Однако мы наблюдаем увеличение потоков вторичной миграции из Латвии. Мы обсудили с министром возможные меры по контролю этой ситуации", - сказала Билотайте.

Министры договорились и дальше укреплять сотрудничество между правоохранительными органами стран в сфере управления нелегальной миграцией.

В настоящее время пограничные службы стран обеспечивают возвращение задержанных в Литве нелегальных мигрантов в Латвию не позднее чем в течение 72 часов.